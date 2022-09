Torino Sassuolo, Serie A: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Gara interessante, quella che vedrà contrapporsi Torino e Sassuolo, match valido per la 7° giornata di Serie A 2022/23, partita che si svolgerà nell’impianto Grande Torino situato nell’omonima città piemontese alle ore 20.45 di sabato 17 settembre 2022. Sfida tra formazioni teoricamente di “metà classifica” ma che potrebbero palesare ambizioni “europee”.

Torino Sassuolo, Serie A: probabili formazioni

Difficile ancora definire la tendenza del Toro che comunque ha più o meno rispettato il trend, avendo sostanzialmente vinto con chi dovrebbe essere non più forte della propria formazione, andando a perdere invece contro le più quotate Atalanta ed Inter, mentre sono arrivati 3 successi contro le neopromosse, Monza, Lecce e Cremonese oltre al pareggio con la Lazio a reti bianche.

Momento non felicissimo per il Sassuolo che sono reduci da una sconfitta interna contro l’Udinese e 3 pareggi, e una sola vittoria, ottenuta contro il Lecce in casa.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Buongiorno, Zima, Adopo, Singo, Aina, Pellegri, Ilkhan, Seck, Garbett, Karamoh. Indisponibili: Berisha, Miranchuk, Ricci. Squalificati: -.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, G. Ferrari, Rogerio; Henrique, Maxime Lopez, Thorsvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Erlic, Harroui, Obiang, Frattesi, D’Andrea, Alvarez, Ceide, Antiste. Indisponibili: Traore, Muldur, D. Berardi, Defrel. Squalificati: Tressoldi.

ARBITRO: Baroni di Firenze

Guardalinee: Zingarelli-Saccenti

Quarto uomo: Massa

Var: Irrati

Avar: Muto

Dove vederla in tv e streaming

La partita sarà regolarmente visibile per gli abbonati DAZN, piattaforma che detiene i diritti dell’intera competizione di Serie A fino al 2024. Tuttavia il match sarà visibile anche per gli abbonati Sky, sui canali Sky Sport Uno,Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, tutti disponibili sia per gli abbonati Sky (anche attraverso SkyGo) ma anche per chi è “cliente” di NowTv, sia attraverso smartphone che personal computer così come app per smart tv.