Attenzione ad usare i dolcificanti: ecco a cosa fanno male, pazzesco

I dolcificanti sono un ottimo sostituto dello zucchero, ma alcuni studi rivelano che non sempre è vero che sono più magri. D’altro canto le sostanze edulcoranti, contenute anche in molte bevande vendute come dietetiche, possono provocare danni alla salute. Attenzione ad usare i dolcificanti.

Secondo un’ampia analisi, svolta dalla Cochrane Foundation e pubblicata sul British Medical Journal, non ci sono prove che le sostanze addolcenti artificiali facciano perdere peso. I ricercatori hanno analizzato 56 studi, condotti in Europa su adulti e bambini sani per misurare eventuali benefici su peso, glicemia, salute orale, tumori e altre patologie. Ma anche umore e comportamenti alimentari e le conclusioni non sono rilevanti.