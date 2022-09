Le relazioni umani non sono considerabili mai qualcosa di semplice, ma trattandosi la nostra di una specie che è legata a tematiche e meccanismi “sociali”, non può che essere portata a legarsi sentimentalmente, magari anche più volte nel corso della vita. Com’è noto infatti non tutti sono intenzionati a trovare il partner per tutta la vita, ma la quasi totalità di noi è comunque portata a non voler o riuscire a restare single a lungo. Eppure statisticamente esistono personalità, rispettivamente legate ad altrettanti rispettivi segni zodiacali che numeri alla mano, hanno maggiori probabilità di restare single per lunghi periodi di tempo. Quali sono?

Ecco i segni zodiacali che hanno più probabilità di restare single

Acquario

L’Acquario è famoso per “non cambiare mai”, resta sempre difficile da gestire ma anche molto genuino. Questa prerogativa porta al partner eventuale a dover scendere a patti, ma è quasi impossibile sperare ad un cambio di rotta vero e proprio per i nati sotto questo segno. Non sempre restare single rappresenta un cruccio per loro.

Scorpione

Molto indipendente, è quasi impossibile che Scorpione scelga di legarsi con qualcuno senza avere delle buone ragioni. E’ un profilo selettivo, che non disdegna a starsene per i “fatti propri” ed è quasi impossibile che scelga di legarsi per “paura di restare single”.

Capricorno

Capricorno è un discreta gatta da pelare, che tende ad avere il controllo di una relazione, ma questo spesso tende a non soddisfarlo appieno, quindi o si “scende a patti” con la realtà, e si accetta quest’azione quasi “dittatoriale”, oppure bisogna chiuderla prima possibile, perchè Capricorno non accetta di restare “secondo”.

Leone

Leone tendenzialmente non ama restare single a vita, ma è troppo “se stesso” e non rappresenta una personalità elastica. Leone deve essere guardato a vista in quasi ogni situazione e raramente diventa completamente indipendente. Bisogna ricordarsi di ciò quando si sceglie di frequentare un Leone.