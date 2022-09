La paura è legata almeno teoricamente al concetto di spavento anche se questo risulta essere qualcosa di diverso. Lo spavento infatti è una sorta di mix tra la sorpresa e la sensibilità nei confronti della paura, e del timore. Esistono persone che non sono assolutamente “fifone” ma che sono decisamente spaventevoli e questo non dovrebbe sorprendere se li si conosce a sufficienza. Spesso quindi non appaiono esattamente in controllo dei propri nervi o della propria capacità di resistere alle sorprese, o anche un mix dei due fattori. Coglierli di sorpresa è facilissimo, ecco i segni zodiacali più spaventevoli dello zodiaco!

Ecco i segni zodiacali più spaventevoli. Li conosci?

Pesci

Non è tra i più nervosi dello zodiaco, anzi appare abbstanza in controllo delle proprie reazioni ma quasi tutto sembra essere in grado di sorprenderlo non positivamente parlando. Questa capacità di non prevedere cosa accadrà di li a breve è il principale problema che lo rende poco “forte” agli occhi degli altri.

Cancro

E’ “trasparente” sotto tutti i punti di vista, Cancro non potrebbe mai fare la parte del duro in modo credibile. Rispettto a Pesci però è palesemente in difficoltà quando deve affrontare situazioni e persone che lo mettono in difficoltà emotiva, si vede proprio che è nervoso anche senza motivazione reale.

Toro

Maggiormente prova ad essere forte ed autoritario, e maggiormente si trova a fare i conti con un profilo mai troppo “sensibile” ma estremamente genuino. Toro non è un segno che ama la pianificazione, deve acquisire ogni informazione “sul campo” ma questo non lo mette a riparo da praticamente ogni fattore che è in grado di spaventarlo.

Leone

Fa il gradasso ma solo “per scherzo”, in quanto pur essendo un “buono”, tende a sorprendersi molto facilmente e palesare un certo nervosismo al riguardo. Leone sa bene che fare una buona impressione è importante, soprattutto in quanto profilo egocentrico, quale effettivamente è. Però c’è poco da fare, si lascia prendere dallo spavento molto facilmente.