Naturalmente siamo portati ad “evitare” le situazioni di pericolo, fa parte del cosiddetto istinto di conservazione che ci rende più o meno “prudenti” nei confronti del rischio. Però allo stesso tempo in quasi ogni contesto ed in numerose situazioni diverse, siamo quasi portati a cercare il brivido ed il pericolo, anche per una questione di stimoli o divertimento. Esistono ovviameente degli estremi, ossia profili che sono quasi dipendenti dalla voglia di “sentire” il pericolo, così come dei segni zodiacali che ne sembrano quasi ossessionati a tratti. Quali sono?

I segni zodiacali “amanti del pericolo”. Quali sono?

Scorpione

Ama la routine che si crea ma ogni tanto deve trovare delle buone motivazioni e stimoli adatti per divertirsi. Generalmente non esagera ma piace una sensazione di vaga insicurezza se non di vero pericolo quando si approccia alle situazioni. Anche in amore in genere Scorpione non sono attratti da personalità troppo simili alla propria.

Ariete

“Fiuta il pericolo” con grande abilità ma ne è anche affascinato, il segno dell’Ariete tende a prendere tutto in maniera molto “estrema” e totalizzante. Non potrebbe mai frequentare situazioni e persone eccessivamente piatte a suo dire, salvo rare eccezioni. Non è spaventato dalla routine ma non intende mai renderla troppo prevedibile.

Leone

Leone appare incoscente, incoerente con se stesso ma anche molto volitivo ed impulsivo. Non è propriamente così, ma Leone sembra essere a suo agio nelle situazioni instabili e di potenziale pericolo, molto spesso neanche lui sa perchè in realtà. Ma questo tratto permane per la maggior parte del tempo.