L’apple pie americana: la ricetta originale di questa famosa torta

L’apple pie è la classica torta di origine americana che tante e tante volte abbiamo visto raffreddare sui ripiani di film e cartoni animati famosi. Si tratta di un fragrante impasto brisé ripieno di mele e spezie che riusciranno a scaldarvi il cuore, dal primo all’ultimo boccone. Perfetta da mangiare con gli amici a fine cena o a colazione, meglio ancora se accompagnata da gelato alla vaniglia o panna montata. Ecco come prepararla!

Ingredienti per una tortiera da 22-24 cm

1 kg di mele granny smith

360 gr di farina 0 o 00

275 gr di burro

100 ml di acqua fredda

1 tuorlo

3 cucchiai di zucchero bianco

100 gr di zucchero di canna o muscovado

il succo e la buccia grattuggiata di mezzo limone medio

20 gr di cannella in polvere

zenzero in polvere

sale

Procedimento

Cominciate preparando la pasta della vostra apple pie.

In una planetaria aggiungete 320 gr di farina, 1 cucchiaio di zucchero bianco, una presa di sale e 225 gr di burro freddo di frigo tagliato a pezzetti. Mescolate fino a quando non otterrete un insieme di briciole grezze. Se lavorate l’impasto a mano, siate molto veloci e lavorate il meno possbile così da non riscaldare troppo il burro. Per finire unite l’acqua fredda e con un cucchiaio rifinite l’impasto completando a mano stendendolo un paio di volte, ma sempre velocemente e comunque non troppo.

Datele forma di palle e avvolgete con della pellicola alimentare, quindi mettete in frigo per 30 minuti a riposare.

Adesso lavate bene le vostre mele e pulitele, rimuovendo la buccia e il torsolo centrale. Tagliatele a pezzeti abbastanza sottili e grossolani quindi mescolateli con la cannella, la restante farina, il succo e la buccia di limone, una presa di sale, lo zucchero di canna/muscovado, lo zenzero e mescolate; aggiungete il burro restante che avrete fatto sciogliere a bagnomaria precedentemente e mescolate tutto. Fate riposare per 10-15 minuti.

Riprendete la pasta dal frigo e ricavate due panetti più piccoli; uno più grande con il 60% dell’impasto e uno con il restante 40%.

Stendete su di un ripiano infarinato il panetto più grande a 3-4 mm di spessore quindi mettetelo nello stampo della apple pie foderato di carta forno (lo stampo della apple pie è simile ad un piatto piano con bordi dell’altezza di cm 4; se non ne avete uno potete usare un altro stampo circolare con misure simili).

Modellate la pasta a forma del vostro stampo e bucherellate il fondo con una forchetta; rimuovete la pasta in eccesso dai bordi e unitela al 40% che vi è avanzato.

Versate il ripieno della vostra torta al suo interno e stendete adesso il secondo panetto sul piano infarinato, anche questo ad uno spessore di 3-4 mm.

Adagiate il secondo strato sopra le mele e cercate di modellare il ripieno con la pasta in modo da spingerlo verso il centro creando una piccola collinetta e facendo aderirla perfettamente al ripieno, eliminando, per quanto possibile, tutte le sacche di aria.

Unite lo strato superiore ai bordi di quello inferiore pizzicando con le dita e creando quindi un ripieno sigillato, eliminando anche stavolta eventuale pasta in eccesso. Fatela riposare in frigo per un ora.

Passato il tempo di riposo, spennellate con un mix di tuorlo, mezzo cucchiaio di acqua fredda e 2 di zucchero la superficie della torta.

Adesso con uno spelucchino dritto praticate cinque tagli, formando una sorta di stella al centro, in modo che l’aria possa uscire evitando di fare gonfiare la nostra torta in cottura.

Preriscaldate il forno statico a 175° e infornate l’apple pie per 50 minuti nella parte media e per altri 10-20 minuti in quella bassa. Fate attenzione che non si bruci in superficie; coprite con dell’alluminio se doveste notare che si scurisce troppo.

Sfornate la vostra apple pie e fatela raffreddare almeno 4 ore prima di servirla.

Buon appetito!