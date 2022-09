Oroscopo Paolo Fox settimana dal 19 al 25 settembre 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 19 al 25 settembre 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di settembre continua, tra un imprevisto e l’altro. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà una settimana interessante. Lunedì e martedì partiranno in maniera stancante. Dovrai usare molta cautela nei rapporti con gli altri. Da mercoledì ritroverai più vitalità e potrai recuperare. Il tuo percorso per raggiungere grandi traguardi continua sensa sosta. Negli ultimi tempi però hai dovuto superare alcune prove, legate ai soldi o alla salute. Mercoledì e giovedì i giorni migliori.

Toro

Il tuo inizio settimana sarà molto interessante. Lunedì e martedì potrai contare su una Luna favorevole. Non avrai giornate che porteranno colossali difficoltà, ma il bisogno di definire, chiarire dei rapporti, alcune situazioni. Potresti però trovarti a discutere per motivi banali o per un malinteso, forse tra mercoledì e giovedì. Dovresti essere più diplomatico. Le migliori occasioni arriveranno tra venerdì e sabato, con Luna e Venere in Vergine.

Gemelli

Lunedì si preannuncia una giornata importante. Avrai stelle che potrebbero portarti piccoli o grandi vantaggi professionali. Le giornate migliori della settimana, però, saranno quelle di mercoledì e giovedì. Punta, perciò, sulla metà settimana per programmare appuntamenti importanti. L’amore potrebbe restare ancora un po’ nervoso, strano, confuso. Servirà prudenza fino al 29 settembre, poi molte cose cambieranno in meglio.

Cancro

Lunedì la Luna sarà ancora nel tuo segno: un evento importante, perché ti ispirerà. Tu, Cancro, hai una capacità di prevedere il futuro sorprendente. Martedì giornata piena di intuizioni. Cerca di farti scivolare addosso le difficoltà legate alla famiglia e all’amore. Ora è importante avere vicino persone che ti vogliono bene, perché da maggio scorso stai affrontando importanti cambiamenti. Ottimo anche il fine settimana.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana ti consentirà il via libera alle emozioni e sensazioni importanti. Già da agosto scorso dovresti sentirti molto meglio, aver superato eventuali crisi personali o sentimentali. Nei prossimi giorni non avrai stelle contrarie. Un ottimo Giove potrebbe portarti perfino il successo. Mercoledì e giovedì le giornate migliori per parlare di questioni importanti.

Vergine

Sarà una settimana piena di impegni, di obblighi, cose da fare e questo ti rende vivo come non mai. Anche se le tante responsabilità ti affaticano, tu senza fare nulla non ci sai stare. Tra venerdì e sabato potrebbe nascere qualcosa di bello dal punto di vista sentimentale o di amicizia. Chi è solo da molto tempo o si è separato di recente dovrebbe puntare sul weekend: le stelle offriranno le opportunità di incontri molto intriganti. Grande cielo anche per il lavoro.

Bilancia

La settimana comincerà con una Luna in dissonanza. Lunedì e martedì potresti avere ancora qualche dubbio. Non sono del tutto superate tutte le tensioni che hai maturato nei mesi passati. Del resto, la tua esistenza è cambiata in soli tre mesi! Maggio, giugno e luglio sono state tre mesi molto particolari. Dovresti, però, cominciare a guardare il futuro con più ottimismo. Hai ritrovato un bel coraggio e più fiducia in te stesso. Giove opposto potrebbe causare grattacapi a livello legale, contrattuale, finanziario: servirà prudenza.

Scorpione

Lunedì e martedì avrai la Luna in trigono che ti regalerà una certa forza. La seconda metà di settembre dovrebbe vederti molto più forte rispetto al mese scorso. Sei stato in grado di superare alcune difficoltà e perplessità che ti tormentavano. Mercoledì e giovedì saranno 48 ore piuttosto nervose. In questo momento hai un fiuto speciale per le amicizie, gli affari, gli incontri. Se hai ancora dei dubbi o gelosie, faresti bene a parlarne.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana sarà molto interessante. Se lunedì si preannuncia stimolante, martedì e mercoledì lo saranno ancora di più con la Luna in trigono. In amore potresti sentire un po’ di freddezza con il partner, sia che il rapporto sia di lungo corso, sia che la stori sia appena nata. Cielo importante per la professione che ti accompagnerà fino al 2023. Ottimo momento per chi vuole raggiungere un traguardo di lavoro molto importante.

Capricorno

Lunedì e martedì, con la Luna in opposizione, non avrai un attimo di tregua. In realtà, non dovresti disperare. Questo è un periodo pieno di novità e opportunità per chiunque voglia mettersi in gioco, fare delle scelte. Non dimenticare mai, però, che queste sono giornate di prova. Le persone che frequenti ora non saranno necessariamente le stesse nel 2023. Prudenza in amore. Tra venerdì e domenica le cose andranno meglio anche dal punto di vista amoroso e affettivo.

Acquario

Stai vivendo un periodo molto particolare. Adesso cresce la voglia di rivoluzionare la tua vita, anche dal punto di vista professionale. Vorresti fare qualcosa di nuovo. Non è detto sia possibile: dovrai fare i conti anche con questioni di soldi. Mercoledì e giovedì saranno 48 ore da prendere con le pinze, tenere a bada la tua agitazione e insofferenza, anche in amore. Servirà pazienza se non tutti capiranno ciò che provi.

Pesci

La settimana partirà con il piede giusto. Lunedì e martedì avrai la Luna in trigono ti aiuterà a calmare la tua agitazione in amore. Purtroppo, Venere ancora in opposizione ti sta causando un po’ di stanchezza e una certa confusione. Nei prossimi giorni faresti bene a fermarti e riflettere su ciò che desideri fare. Non farti sopraffare dal pessimismo, soprattutto venerdì, sabato e domenica. Ti occorrerà la massima cautela.