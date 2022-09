Il concetto di sorpresa riassume in un unico termine qualsiasi evento e rappresentazione inattesa, che nella maggior parte dei casi è considerato “positivo” in quanto suscita meraviglia e stupore. Se una sorpesa risulta prevedibile almeno in parte, non può essere considerata degna di tale definizione. Se l’essere umano ha un rapporto “ondivago” e genericamente variabile con le sorprese, che comunque sono considerabili una delle situazioni che risultano anche più ambite in assoluto, alcune personalità non sono assolutamente amanti del concetto stesso legato alle sorprese.

Secondo gli astri alcuni segni zodiacali detestano infatti le sorprese, ma quali sono?

Questi segni zodiacali odiano le sorprese! Sai quali sono?

Toro

E’ un segno che ama le sorprese…almeno così dice, in quanto l’idea di sorpresa che gli aggrada non è considerabile tale. E’ un segno che ama programmare la propria vita almeno in parte in ogni aspetto quindi la sorpresa vera, genuina che lo stupisce anche positivamente tende a metterlo a disagio, quasi a spaventarlo. Preferisce quindi una versione “Light” della sorpresa che però non è degna di tale nomenclatura.

Vergine

Non detesta l’idea stessa di sorpresa ma preferisce cambiare la propria routine in modo graduale che in maniera improvvisa, quasi “violenta” secondo la sua percezione. Vergine comprende al 100 % che ogni tanto avere un “sobbalzo” emotivo è positivo ma tende ad apprezzarlo solo a tratti.

Sagittario

La sopresa secondo il Sagittario è qualcosa di eccessivamente artificioso per essere realmente goduto appieno. Per questo preferisce il naturale scorrere degli eventi, anche se può inevitabilmente deluderlo.

Pesci

Sembra amare le sorprese ma solo a tratti in quanto è un segno legato ad un’idea piuttosto “tradizionale” della sorpresa come concetto. Un evento improvviso e inaspettato infatti lo manda in confusione e questo al netto degli aspetti positivi lo “scombussola” troppo per i suoi gusti. Preferisce quindi evitare le sorprese.