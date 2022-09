Come preparare gli spaghetti all’assassina

Gli spaghetti all’assassina sono un primo piatto pugliese, più precisamente di Bari. Si tratta di un piatto relativamente semplice dove il trucco per ottenere uno spaghetto all’assassina degno di questo nome è una buona dose di peperoncino e il far sbruchiacchiare, fino a renderla croccante, la pasta in cottura. Ecco come prepararla!

Ingredienti per 4 persone

320 gr di spaghetti trafilati al bronzo

160 ml di passata di pomodoro

4 cucchiai di concentrato di pomodoro

2-3 peperoncini secchi

aglio

olio evo

sale

Procedimento

Come prima cosa riempite di acqua una pentola di medie dimensioni e all’interno aggiungete una presa di sale e il concentrato di pomodoro. Portatelo ad ebollizione e fate bollire per 2-3 minuti quindi spegnete e tenete caldo il vostro fondo di concentrato.

In una padella molto grande versate un paio di cucchiai di olio e 2 spicchi di aglio insieme al peperoncino che avrete tagliato a pezzi. Fate rosolare il tutto per qualche minuto e aggiungete la passata di pomodoro.

Mescolate e adagiate all’interno della padella gli spaghetti a crudo e con l’aiuto di una forchetta o di un cucchiaio di legno cercate di coprirli il più possibile con la passata. Fateli cuocere a fuoco medio e non appena inizieranno ad attaccarsi al fondo bagnateli con un mestolo di fondo bello caldo.

Quando inizia ad asciugarsi versate un altro mestolo e così via. Quando gli spaghetti inizieranno ad essere più morbidi rigirateli in modo da far insaporire anche la parte superficiale. Lasciate che si appiccichino anche in questo caso prima di versare altro fondo.

Quando gli spaghetti saranno cotti, dopo circa 15-20 minuti, impiattate e gustate.

Buon appetito!