L’affidabilità e la coerenza soono concetti spesso legati tra loro e vanno dimostrati attivamente con i fatti e con la continuità, in quanto fin da molto giovani comprendiamo l’essenza del concetto di “mantenere la parola data”, termine spesso correlato alle promesse. Una personalità che mantiene le promesse, ed è quindi di parola è considerata rispettabile praticamente da tutti, di contro molti altri fanno le cosiddette promesse da marinaio, contravvenendo e anzi “venendo meno” a quanto proferito. Eppure anche questi non sonot tutti uguali in quanto i segni zodiacali che non sono di parola sono vari e tutti diversi.

Conosci i segni zodiacali che non sono di parola? Eccoli!

Bilancia

Bilancia non è intenzionato ad apparire incoerente, anzi tiene molto alla nomea di affidabile che lo contraddistingue, di contro però difficilmente ama sbilanciarsi e fare promesse perchè non apprezza molto modiicare lo stato delle cose. Quindi non può essere di parola ed anche quando è costretto a mantenerla deve fare uno sforzo particolare.

Cancro

E’ un segno umorale, che tende strategicamente a “dimenticare” quanto promesso, sia per comodità ma anche perchè sinceramente può aver dato la propria parola e poi dimenticarsene tempo dopo. Cancro per questo motivo è considerato inaffidabile ma ha una sorta di coerenza tutta sua, che deve essere compresa.

Gemelli

Sono incoerenti, quindi in “automatico” la parola dei Gemelli non vale moltissimo, anzi quando viene mantenuta viene considerato come un evento vero e proprio. Gemelli infatti ha dalla sua una sorta di abilità a saper gestire questa forma di doppia personalità che lo contraddistingue, ma resta generalmente poco affidabile.