I churros: la ricetta delle frittelle allungate spagnole

I churros sono dei dolcetti a forma di bastoncino allungati e fritti in olio bollente, cosparsi di zucchero e cannella. Originari della Spagna e diffusi in tutta l’America Latina, vengono spessissimo venduti nelle bancarelle ai lati delle strade e devono essere gustati rigorosamente caldi. Ecco come prepararli!

Ingredienti per 4 persone

150 gr di farina 0 o 00

200 ml di acqua

120 gr di burro

2 uova

100 gr di zucchero bianco

1 cucchiaino di cannella in polvere

sale

olio di semi per friggere

Procedimento

Cominciate versando in una pentola capiente l’acqua, lo zucchero e una presa leggera di sale quindi mettete sul fuoco e mescolate accuratamente. Aggiungete il burro a pezzetti e fatelo sciogliere, mescolando e portando a bollore.

Quando il mix di burro, zucchero, sale e acqua inizierà a bollire unite la cannella e la farina e mescolate energicamente facendo assorbire completamente la parte liquida a quest’ultima. Dovrete ottenere un impasto sodo e compatto che si staccherà dalle pareti della pentola.

Formate una palle e spostatela in una ciotola, allargandola con un cucchiaio in modo da farla raffreddare prima. Quando sarà più freddo aggiungete le uova, una alla volta, avendo cura di mixarle perfettamente con delle fruste elettriche e ottenere così una pasta liscia e morbida.

Passate adesso l’impasto all’interno di un sac-à-poche e usate un beccuccio a 5 punte; versate l’olio in un pentolino dai bordi alti e quando sarà bello caldo spremete l’impasto direttamente sopra di esso quindi con un coltello tagliate i churros quando saranno lunghi 9-10 cm facendoli così cadere. Friggeteli finchè non saranno ben dorati su tutti i lati e fateli scolare su della carta assorbente.

Potete gustarli così oppure, per renderli ancora più buoni, potete rosolarli in un piatto con della cannella e zucchero bianco. Se avete voglia di golosità, potete inzuppare i vostri churros in una salsa al cioccolato che potrete preparare come accompagnamento.

Buon appetito!