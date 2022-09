Oroscopo domani Paolo Fox, 20 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, martedì 20 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 20 settembre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata che ti potrebbe regalare emozioni e sensazioni importanti, intense. I Leone che nel 2021 hanno vissuto una grossa crisi, da agosto in poi, a distanza di un anno, dovrebbero aver ritrovato la gioia o almeno la serenità. Qualcuno ha fatto un incontro speciale, qualcun altro ha iniziato una nuova relazione. Tutti adesso si sentono più supportati rispetto al passato.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani sarai ancora assorbito dagli innumerevoli impegni e responsabilità, am questo ti fa stare bene, anche se è stancante. Il prossimo fine settimana sarà particolarmente intrigante in amore. Avrai la Luna e Venere nel segno: potrebbe nascere qualcosa di molto bello, non solo a livello amoroso, ma anche solo di amicizia. Dovresti sviluppare le passioni, non reprimerle, specie se sei single. Progetti professionali importanti per il 2023.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potresti essere ancora un po’ afflitto da alcuni strascichi di tensione nate nei mesi passati. Ma rispetto a un tempo, tu ora sei molto più forte e coraggioso, sei stato in grado di affrontare le tue sfide con le tue sole forze. Anche se Giove in opposizione potrebbe suscitarti ancora dei dubbi, cerca di pensare al tuo futuro con più ottimismo.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani la Luna sarà ancora in trigono e ti darà una buona forza e vitalità. Molte delle problematiche sentimentali vissute in agosto dovrebbero essere ormai superate. Certo, per te è sempre molto difficile trovare armonia in amore, perché temi di essere ingannato o vedi poca chiarezza. Cerca di parlare a cuore aperto con l’altro, se persistono perplessità, gelosie. Giornata che favorisce gli incontri, i contatti e le amicizie.