Angel Cake, la torta degli angeli: ecco come preparare questo dolce sofficissimo

La angel cake, o torta degli angeli, è una torta sofficissima preparata solamente con albumi, zucchero, farina di grano tenero e cremor tartaro originaria degli Stati Uniti. Si tratta di un dolce perfetto da gustare in tutte le occasioni, dal tè pomeridiano alla colazione alla cena o pranzo con amici e parenti. Ecco la ricetta!

Ingredienti

10 albumi medi

320 gr di zucchero bianco

200 gr di farina 0 o 00

8 gr di cremor tartaro

sale

essenza di vaniglia

Procedimento

Come prima cosa assicuratevi di avere uno stampo adatto per preparare la vostra torta. La angel cake ha bisogno di un suo stampo preciso, con bordi alti e che si possa aprire, rendendo possibile la rimozione del dolce dallo stampo stesso (potete acquistarla online cercando “forma angel food”). Se non lo avete, potete usare uno stampo per ciambella che abbia dei bordi alti almeno 10 cm e che possa aprirsi. Detto ciò, cominciamo.

In una planetaria versate i bianchi d’uovo con una presa di sale e lavorateli finchè non si gonfieranno e saranno montati a neve ben ferma; a questo punto aggiungete il cremor tartato e un cucchiaino di essenza di vaniglia e mescolate sempre con la frusta della planetaria. Per ultimo unite lo zucchero bianco poco alla volta, aspettando che sia assorbito del tutto prima di versarne altro.

Prendete adesso la farina e setacciatela, aggiungendola agli albumi e mischiando il tutto con movimenti lenti dal basso verso l’alto, per evitare che si smonti il vostro composto.

Versate l’impasto nella forma per angel cake, o nel vostro stampo per ciambella, senza imburrarla e infornate in forno statico preriscaldato a 180° per 40 minuti circa.

Una volta che la vostra torta sarà pronta fatela riposare a forno spento per qualche minuto dopodichè tiratela fuori e fatela raddreddare a testa in giù grazie ai piedi della forma per angel cake o se usate una forma per ciambelle provate a sostenerla appoggiandola sopra il collo di una bottiglia o qualcosa di simile che possa sorreggerla; avrete bisogno di utilizzare la gravità per evitare che la torta si sgonfi su sé stessa.

Quando la torta sarà fredda rimuovete la parte laterale della forma staccando prima i bordi con una spatola di metallo sottile o un coltello quindi staccate anche la base e servitela su un piatto da portata. Spolverate con zucchero a velo o la vostra guarnizione preferita e gustate la vostra torta degli angeli morbidissima.

Buon appetito!