Cosa succede a mettere il sale nella pasta prima che bolle: ecco le conseguenze

Cosa succede a mettere il sale nella pasta prima che bolle? A riguardo ci sono molte scuole di pensiero. Alcuni credono si commetta un errore. Sono in molti, però, a credere che l’acqua con sale bolla prima. Non è proprio così e nelle prossime righe ti sveleremo la ragione. Il momento in cui sali l’acqua di cottura può fare la differenza, non solo alla pietanza che sta cucinando, ma anche alla pentola utilizzata. Correrai il rischio di doverla buttare via definitivamente. Scopriamo perché.

Ecco cosa succede a mettere il sale nella pasta prima che bolle

Bisogna mettere il sale nella pasta quando l’acqua bolle e non nell’acqua fredda. Aggiungere il sale prima che l’acqua inizi a fare le classiche bolle, vuol dire modificare la composizione chimica dell’acqua e rallentare l’ebollizione. Si crea il fenomeno dell’innalzamento ebullioscopico che comporta un innalzamento della temperatura di ebollizione.

L’aggiunta del sale nell’acqua della pasta cambia la natura fisica dell’acqua stessa che dovrà a quel punto raggiungere una temperatura più elevata per bollire, anziché i classici 100°C. Non finisce qui. Se non aspetterai che l’acqua bolla prima di mettere il sale, con molte probabilità la tua pasta sarà meno gustosa al palato, perché si avvertirà il sapore del sale non completamente sciolto.

Cosa succede alla pentola quando metti il sale nell’acqua fredda

Se butti il sale nell’acqua prima che bolla, potresti rovinare anche la pentola. Si formeranno degli aloni sul fondo della padella, piuttosto antiestetici, che non andranno via con facilità. Sarà dovuto al fatto che l’acqua fredda non ha potuto sciogliere del tutto il sale e alcune tracce di depositeranno inevitabilmente sul fondo.

Vuoi fare bollire l’acqua più velocemente e gustarti una pasta saporita? Usa il vecchio rimedio casalingo del coperchio e non sbaglierai. In questo modo il vapore resterà confinato a contatto con l’acqua e non si disperderà nell’aria, la riscalderà e la porterà in ebollizione senza dover attendere troppo. Inoltre, è importante sapere che quando l’acqua bolle, la temperatura non aumenta più. Alzare la fiamma del fornello non solo non serve a nulla, ma fa anche consumare più gas senza alcuna ragione.