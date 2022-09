Eurospin, ecco qual è l’alimento più acquistato in Italia: “Costa pochissimo!”

In Italia fa sempre più notizia, purtroppo, l’aumento dei prezzi. Fortunatamente vi sono comunque molte catene di supermercati, come Eurospin, che riescono a tenere bassi i costi di alcuni prodotti molto utili e soprattutto indispensabili. In questo articolo andiamo a vedere qual è l’alimento che viene acquistato maggiormente all’interno dei punti vendita.

Milioni di italiani quotidianamente si recano presso i vari supermarket per riuscire a beccare la promozione migliore. Ogni settimana, o anche ogni due settimana, veniamo quasi invasi da quelle che sono le promozioni e spesso non restiamo accontentati nel vedere alcuni prodotti mancare da queste liste.

Grazie ad Eurospin molte famiglie in difficoltà economica stanno riuscendo ad andare avanti e proprio in questi giorni ha lanciato una importantissima iniziativa legata appunto a queste tipologie di famiglie. Infatti uno degli alimenti più acquistati in tutta Italia si può trovare ad un prezzo veramente irrisorio.

Qual è l’alimento più acquistato in Italia?

Stiamo chiaramente parlando della pasta. Grazie ad Eurospin infatti avrete la possibilità di acquistare una confezione da mezzo chilo a soli 79 centesimi. Ancora per pochi giorni infatti potrete trovare sui banchi del supermercato questa irripetibile promozione che permette a tutti di avere un pasto caldo durante pranzi e cene.

Inoltre, come se non bastasse, Eurospin va anche nel sociale ed ha comunicato che per ogni confezione che viene acquistata saranno devoluti 0,10€ alla campagna “Donare di Gusto”. La pasta in offerta è quella a marchio “Tre Mulini” che ha portato da EuroSpin grandi novità. Non si tratta solo di questo prodotto, infatti, ma anche di altri.

Offerte Eurospin fino al 25 Settembre

Come se non bastasse, andiamo a vedere quali sono gli altri prodotti in offerta del marchio Tre Mulini. Oltre alla pasta, infatti abbiamo la possibilità di acquistare delle ottime lasagne verdi a soli 1,19€ ma anche le tagliatelle paglia e fieno ad 1,39€. Andando oltre abbiamo anche il PanBauletto integrale a 0,99e ed i grissini ai cereali ad 1,19€.