Ecco la temperatura ideale per lavare le lenzuola: lo sapevi?

Vediamo come poter scegliere la temperatura più adatta

Alcuni capi possono essere lavati a temperature più alte in modo tale da potere ottenere una perfetta pulizia e igienizzazione ma altri devono essere, invece, necessariamente lavati a temperature basse, se non addirittura a freddo, per non rovinarli.

Per sapere quale sia la giusta temperatura di lavaggio per un capo di biancheria, la prima cosa da fare è leggere l’etichetta per essere a conoscenza dei gradi con cui effettuato tale lavaggio. Anche senza leggere l’etichetta, però, si può capire a che temperatura è meglio lavare la tua biancheria, seguendo delle semplici regole generali.