Come abbellire la casa con alcune idee originali

Quando si compra o si sceglie una casa lo si fa sempre con enorme entusiasmo, ma a volte sentiamo che qualcosa manca: abbiamo acquistato gli arredi più belli e messo al posto giusto ogni accessorio di nostro gusto; non abbiamo lasciato nulla al caso e ogni spazio è perfetto per stile e funzionalità. Può capitare, però, che nell’ambiente che abbiamo creato con tanto amore e dedizione, ci sembri mancare di qualcosa: l’ufficio non ci ispira, cucina e soggiorno sembrano meno accoglienti di quanto speravamo, ecc. Cosa sta succedendo? Non c’è da preoccuparsi, ogni spazio ha bisogno solo di qualche piccolissimo accorgimento e dettaglio per risplendere di quel calore tipico di una casa. È normalissimo, infatti, che un ambiente abbia bisogno di qualche tocco personalizzato per risultare perfetto ai propri occhi, o per rinnovarsi quando ci ha un po’ stancati. Non è necessario investire molto, basta intervenire in maniera poco invadente.

Vediamo insieme qualche piccolo suggerimento.

Decorare la cucina con calamite

Gli amanti delle calamite comprenderanno il motivo di questo suggerimento: questo è un oggetto di piccole dimensioni, economico e che può davvero dare un tocco di colore all’ambiente. Di consuetudine in cucina la calamita si attacca al frigorifero, ma si potrebbe pensare anche di decorare qualsiasi altro mobile nella stanza che abbia un elemento in metallo. Un’altra idea potrebbe essere quella di acquistare una lavagnetta magnetica che faccia da quadro su cui fissare, di volta in volta, la nuova calamita. Diventare un vero collezionista è molto semplice, basta acquistare una calamita ogni qualvolta si visita un nuovo luogo e chiedere a tutti i familiari e amici di fare lo stesso al ritorno dalle vacanze, come vostro dono. Non c’è nulla di più soddisfacente, però, che personalizzare le proprie calamite con tutte le fotografie che si preferiscono, per esempio, con scatti che ritraggono gli inquilini di casa o i viaggi e le avventure vissute insieme. Creare calamite personalizzate velocemente online è un gioco da ragazzi ed è molto divertente, soprattutto se lo si fa in compagnia.

Realizzare vasi originali

Un altro modo divertente e originale per decorare casa è quello di scegliere piantine di piccole dimensioni da inserire nei vari ambienti. Gli esperti suggeriscono di riflettere prima dell’acquisto su dove si voglia inserire la pianta perché ci sono profumi che meglio si adattano a determinati ambienti: un esempio tipico è quello del basilico in cucina. Se si vuole dare un tocco personale si può pensare di creare manualmente a casa il vaso per la propria pianta. Suggeriamo un’idea particolarmente perché sostenibili: il vaso fatto con le mollette per il bucato.

Vaso da mollette per il bucato

Il vaso fatto con mollette per il bucato è molto semplice da realizzare. È preferibile usare materiale di recupero, ovvero molette usurate e non più utilizzabili. Bisogna cercare in casa un contenitore non molto alto che contenga la base della piantina, potrebbe andare bene anche un contenitore per alimenti circolare. Decorare a scelta le proprie mollette e apporle una accanto all’altra intorno al contenitore. Basterà poi inserire nel contenitore la piantina e si otterrà un accessorio utile e decorativo.