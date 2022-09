Elodie, tutto su di lei: età, altezza, fidanzato, film, Marracash e Iannone

Elodie è una delle cantanti più famose in tutta Italia. In questo articolo andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua personalità e su quelle che sono le informazioni più importanti. Il vero nome di Elodie, o meglio il cognome, è Elodie Di Patrizi. E’ italiana e si è classificata in seconda posizione alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Grazie al brano “Tutta colpa mia” si è fatta conoscere in tutta Italia nel 2017 al Festival di Sanremo. Elodie è nata nel 1990, precisamente il 3 Maggio a Roma. Oggi ha 32 anni e fa parte della Universal Music Group, una delle case discografiche più importanti in Italia.

I genitori di Elodie sono Claudia Marthe e Roberto Di Patrizi mentre il fratello è Fey Di Patrizi. E’ stata candidata al MTV Europe Music Award come miglior artista italiana. Secondo le ultime informazioni la cantante italiana è alta 1,68m mentre il suo peso sarebbe di circa 60kg.

Elodie: fidanzato

Secondo le ultime informazioni sembra che il fidanzato di Elodie sia Davide Rossi. Si tratta di un ex modello oltre ad essere stato il marketing manager di Armani. E’ stato pubblicato uno scatto fotografico su “Chi”, uno dei più importanti giornali italiani, proprio dove i due si baciavano.