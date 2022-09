Oggi vedremo un metodo di conservazione della farina che in molti non credevano fosse possibile. Difatti è possibile mettere la farina in congelatore per poterla conservare. Il congelamento allunga per alcuni mese la conservabilità di ogni gamma di farina, preservandone le migliori qualità.

È il metodo di conservazione raccomandato per tutti i tipi di farina, specialmentele farine integrali e scelte più ricche di nutrienti e oli. Benché la farina abbia una prolungata durata di conservazione, quasi sempre può essere contagiata da insetti e muffe. Per quanto tempo la farina conserverà la sua qualità deriva da una varietà di fattori. Dunque tale operazione, ovvero congelarla, è quasi d’obbligo per le farine speciali, visto che tendono ad irrancidire fin troppo rapidamente.

Perché congelare la farina: ecco il motivo che sconvolge tutti

Congelare la farina è un modo facile e sicuro per prolungare la durata di conservazione di tali ingredienti. Le temperature più fredde frenano il processo di danneggiamento della farina, mantenendo così le sue migliori qualità per parecchi mesi. Il congelamento non solo salvaguarda che nessun parassita entri nella farina intanto che si trova nella dispensa, ma ammazza anche le uova di insetti che potrebbero essere lì già dall’acquisto del prodotto. Congelare la farina è il modo più efficiente per liberarsi degli organismi sgraditi.

Il congelamento allunga il periodo di conservazione della farina. In caso contrario, degenererà prima che voi decidiate di usarla di nuovo. Le varietà di farina senza glutine e integrali, soprattutto, hanno una durata di conservazione breve. Valutando i benefici per la salute di tali tipi di farine, è un peccato buttarle. Siccome non c’è acqua nella farina, non è indispensabile congelarla in lotti più piccoli. Basta surgelarla in un solo contenitore o sacchetto e prelevarne agevolmente la misura ambita ogni volta che ne avrai bisogno.

La conservazione della farina nel congelatore ne allungaconsiderevolmente la durata. Benché quasi tutti i tipi di farine abbiano una durata di diversi mesi a temperatura ambiente, c’è sempre il rischio di danneggiamento se non si dà la temperatura proporzionata o se l’umidità penetra nella confezione o nel contenitore della farina. Ecco dunque perché congelare la farina può essere un trucco incredibile per conservare questo elemento essenziale nelle nostre cucine.