Cosa succede a chi beve birra ogni giorno?

Bevi birra ogni giorno e vuoi sapere cosa succede al tuo corpo? Come ogni abitudine alimentare, anche bere birra può apportare effetti sia negativi che positivi al nostro corpo. Come sempre essere moderati in questi casi è il miglior atteggiamento che si possa tenere.

Si tratta pur sempre di una bevanda alcoolica, anche se generalmente a tasso inferiore rispetto al vino, e questo la pone in una posizione intermedia rispetto ai rischi. Resta altamente sconsigliata alle donne in gravidanza, ai minori di anni 18 e a tutte le persone che devono mettersi alla guida: le campagne di prevenzione degli incidenti stradali legati all’uso di alcoolici vedono ormai i produttori di birra in prima linea.

Bere birra ogni giorno: ecco cosa succede

Se sei un consumatore abituale di birra alla ricerca di notizie sugli effetti sul tuo corpo, iniziamo da qualche buona notizia. La birra può essere infatti considerata una discreta fonte di vitamine B6 e B12, e più in generale i suoi quattro ingredienti di base, acqua, luppolo, malto d’orzo e lievito, apportano effetti benefici al nostro corpo. Tra le sostanze positive possiamo citare sicuramente i polifenoli antiossidanti. In particolare gli antiossidanti contenuti nella birra, secondo diversi studi universitari condotti in diversi paesi europei, aiutano il sistema cardiocircolatorio e aiutano a prevenire problemi cardiaci.

Bere birra ogni giorno fa ingrassare e gonfia? L’effetto collaterale maggiormente visibile del consumo di birra è un certo rigonfiamento dell’addome. Il consumo di birra, è stato certificato da alcuni studi, non sembra avere un reale collegamento con l’accumulo di adipe addominale, generalmente invece determinato dallo stile di vita molto sedentario che chi assume spesso birra tende ad avere. È invece accertato il problema del rigonfiamento, dovuto principalmente alla fermentazione dei cereali della birra nello stomaco e dall’ingestione di troppa aria contenuta nella schiuma. E se da un lato le fibre contenute nella birra possono facilitare il transito intestinale, dall’altro quanto appena descritto può scombussolare il microbiota intestinale e creare il gonfiore, e una certa sensazione di peso.

Quanta birra bere ogni giorno?

Esiste una quantità di birra raccomandata da bere ogni giorno? Rispettando il concetto della moderazione, e premesso che il consumo quotidiano di birra può creare effetti collaterali, una persona adulta di sesso maschile può bere circa una pinta (54 ml) al giorno, mentre la quantità raccomandata alle donne è leggermente inferiore (33 cl).

La buona salute e lo stile di vita sano e accompagnato da attività fisica sono però fondamentali. Essendo bevanda alcoolica spesso con aggiunta di zuccheri e con presenza di lieviti, la birra può infatti fare molto male a soggetti con problemi al fegato, cirrosi epatica, sindrome metabolica, diabete, ipertensione e tendenza ad infiammazioni delle vie urinarie e intestinali.