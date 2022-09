Oroscopo Branko Acquario: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Branko per l’Acquario; le previsioni per ottobre 2022. Se vuoi un’anteprima esauriente sul tuo futuro, puoi leggere le anticipazioni astrologiche tratte dalla rubrica Branko e le stelle. Settembre è quasi al termine e il mese di ottobre sta per partire con i suoi tradizionali colori autunnali. Cosa avranno in serbo i pianeti in amore, lavoro e salute per i segni zodiacali di terra, fuoco, aria e acqua? È giunta l’ora di scoprirlo, leggendo l’oroscopo di Branko dell’Acquario per ottobre 2022, uno dei nomi di spicco dell’astrologia.

Oroscopo Branko Acquario: previsioni ottobre 2022

Vuoi curiosare in anticipo il tuo futuro? Leggi le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Branko dell’Acquario per ottobre 2022. Nelle prossime righe sarai aggiornato su tutti i transiti planetari influenti e su ogni sorpresa o imprevisto che riserveranno gli astri al segno dell’Acquario. Rilassati, siediti comodo e scopri cosa ti accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Branko ottobre 2022 per Acquario: Lavoro

Caro Acquario, ottobre 2022, come prevede l’oroscopo di Branko, sarà ottimo fino al 22. A partire da martedì 11 Mercurio sarà in Bilancia con il Sole e Venere. Si tratta di una condizione astrologica interessante che ti restituirà una dimensione più adatta al tuo temperamento libero e cosmopolita. Perché non organizzi un bel viaggio nelle prossime settimane, che ti porti lontano da casa? Girare il mondo ti riempie di soddisfazione di spunti creativi che potrebbero ispirarti nuove, interessanti progetti. Del resto, i viaggi saranno particolarmente protetti da Marte: dovresti approfittarne! Cerca di farti mandare in trasferta per lavoro, di scegliere una sede diversa, un nuovo incarico che favorisca scambi culturali e contatti con luoghi remoti. Cambiare aria ti farà bene, secondo il noto astrologo Branko! Chi lavora in proprio e non è più appagato di come gli girano gli affari in Italia, dovrebbe rivolgersi a nuovi mercati oltre i nostri confini nazionali. Ottobre sarà il mese giusto per mettere a posto eventuali pendenze legali, chiudere accordi, firmare contratti.

Acquario previsioni Branko ottobre 2022: Amore

Ottobre sarà un bel mese anche per l’amore. Come suggerisce l’oroscopo di Branko, caro Acquario, potresti fare incontri stimolanti con persone di culture diverse. Oppure, potrebbe nascere una storia appassionante durante un viaggio, magari in aereo o in crociera. Le coppie di lungo corso dovrebbero sfruttare le stelle di ottobre per rendere più piccante il rapporto, magari con nuove amicizie, viaggi, iniziative di volontariato all’estero e via dicendo. Sabato 1, mercoledì 5, venerdì 14 e sabato 15 saranno le giornate più intriganti dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo Branko di Acquario: Salute

Da domenica 23 ottobre partirà ufficialmente la stagione dello Scorpione. Come ti invita a fare l’oroscopo di Branko tu, Acquario, dovrai iniziare a rallentare un po’ i tuoi ritmi e non affaticarti troppo. Lunedì 24 e martedì 25 dovrai avere particolare attenzione, riguardarti, non infilarti in situazioni faticose. In quelle 48 ore sarà facile farsi assalire dall’agitazione e avere voglia di evadere, di mandare tutto all’aria e fuggire lontano. Il 29 e il 30 occorrerà tenere la tua vena polemica sotto controllo. Farai bene a contare fino a tre, prima di aprire bocca.