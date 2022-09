Oroscopo Branko Ariete: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Branko per l’Ariete; le previsioni per ottobre 2022. Se vuoi un’anteprima privilegiata sul tuo futuro, puoi leggere le anticipazioni astrologiche tratte dalla rubrica Branko e le stelle. Settembre è agli sgoccioli e il mese di ottobre sta per arrivare con i suoi classici colori autunnali. Cosa avranno in serbo i pianeti in amore, lavoro e salute per i segni zodiacali di terra, fuoco, aria e acqua? È giunta l’ora di scoprirlo, leggendo l’oroscopo di Branko di Ariete per ottobre 2022, uno dei nomi di spicco dell’astrologia.

Oroscopo Branko Ariete: previsioni ottobre 2022

Vuoi sbirciare in anticipo il tuo futuro? Leggi le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Branko di Ariete per ottobre 2022. Nelle prossime righe sarai aggiornato su tutti i transiti planetari influenti e su ogni sorpresa o imprevisto che riserveranno gli astri al segno dell’Ariete. Rilassati, siediti comodo e scopri cosa ti accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Branko ottobre 2022 per Ariete: Lavoro

Come ogni anno l’autunno ti porta alcuni pianeti irritanti. Secondo l’oroscopo di Branko, caro Ariete, a ottobre 2022 dovrai tenere testa a Sole, Venere e Mercurio in opposizione, dall’11 in poi. Dovrai aspettare la fine del mese perché la tensioni si plachi. Eppure, per te che sei uno fra i segni più battaglieri dello zodiaco, non dovrebbe essere un grande disturbo. Tutt’altro. Le stelle in Bilancia rappresentano una sfida eccitante. Chi si opporrà a te lo farà a viso aperte, senza ricorrere a manovre ambigue. E quando la lotta è onesta, niente e nessuno potrà batterti! Potrai sempre contare su stelle molto forti: Giove nel segno fino al 27 ottobre, Marte ottimo, Saturno buono. Questo cielo non può impensierirti di certo, ma cerca di non mostrarti troppo spavaldo. Questa spavalderia potrebbe crearti qualche problema. È dovuta a Marte in Gemelli, un po’ troppo provocatore e strafottente. Sfrutta la presenza di Giove per volare alto, non lasciarti distrarre dalle piccole battaglie.

Ariete previsioni Branko ottobre 2022: Amore

In amore ti occorrerà molta cautela il 3 ottobre, con il primo quarto di Luna che potrebbe provocare, il 9 con la Luna piena e il 17. In questi giorni sarà utile fermarsi per chiedersi se varrà davvero la pena rodersi il fegato per un rivale poco pericoloso. Come rassicura l’oroscopo di Branko, caro Ariete, si tratterà di qualcuno che proverà inutilmente a fare il galletto con la tua dolce metà. Con il partner sarà il caso di misurarsi a braccio di ferro o potrai farne a meno? Sarebbe senza dubbio meglio fare l’amore… Sabato 8 e domenica 9 le stelle potrebbero regalarti due serate particolarmente eccitanti. I cuori solitari potrebbero imbattersi in un flirt o un’avventura eccitante mercoledì 19 o martedì 25.

Oroscopo Branko di Ariete: Salute

Come anticipa l’oroscopo di Branko per te Ariete, a ottobre la salute resterà buono. Certo, non mancheranno infiammazioni, disturbi ai muscoli, strappi o contratture. Ti servirà la massima cautela nei giorni 3, 10 e 17 del mese, quando la Luna inizierà dei transiti pericolosi. Durante questi lunedì di ottobre faresti bene a rilassarti, fare ben poco e rimandare ogni appuntamento pesante a momenti migliori.