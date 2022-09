Oroscopo Branko Gemelli: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Branko per il Gemelli; le previsioni per ottobre 2022. Se vuoi un’anteprima particolare sul tuo futuro, puoi dare un’occhiata alle seguenti anticipazioni astrali tratte dalla rubrica Branko e le stelle. Il mese di settembre sta per chiudersi e ottobre è alle porte, con i suoi classici colori autunnali. Cosa avranno in serbo i pianeti in amore, lavoro e salute per i segni zodiacali di terra, fuoco, aria e acqua? È giunta l’ora di scoprirlo, leggendo l’oroscopo di Branko di Gemelli per ottobre 2022, uno dei nomi di spicco dell’astrologia.

Oroscopo Branko ottobre 2022 per Gemelli: Lavoro

Ottobre 2022, come ti anticipa l’oroscopo di Branko, caro Gemelli, sarebbe da gran premio, se non fosse per quel Mercurio in Vergine. Lo diventerà, però, a partire da martedì 11, quando il tuo pianeta guida raggiungerà la Bilancia, dove incontrerà già il Sole e Venere. Nelle prossime settimane sarai talmente assorbito dalla tua professione, dalla tua realizzazione personale che non vorrai avere altre distrazioni, come l’amore. La fortuna non ti abbandonerà a ottobre, secondo Branko, anche se Giove tornerà in Pesci il 28. Questo segno d’acqua, pur in quadratura, ha un effetto stimolante per il tuo successo. Sarai molto ambizioso e, anche se ci saranno concorrenti agguerriti e contrasti, avrai tutte le carte in regola per vincere. La tua proverbiale intelligenza, la vivacità di testa e la simpatia ti aiuteranno! A partire dal 23 le stelle si trasferiranno in Scorpione, il segno che rappresenta il lavoro dipendente. I raggi provenienti da Giove potrebbero smuovere una situazione incerta, procurarti un colloquio o una nuova opportunità.

Gemelli previsioni Branko ottobre 2022: Amore

Ottobre è la stagione della Bilancia, l’amica a due piatti che rappresenta per il tuo segno l’amore. E di tenerezza, passione, ma anche di solidità parleranno i pianeti, per la precisione Marte, Giove e Saturno. Dovresti scegliere come data per sposarti il 13, 14, 15, 18, 19 o il 20 ottobre 2022. Oppure in questi giorni potresti decidere di iniziare una convivenza, mettere in cantiere un erede. Anche la Luna sarà complice della tua gioia. Questo periodo sarà promettente anche per fare nuovi incontri, per le riappacificazioni, per un nuovo inizio. Se non ci sarà l’amore, la responsabilità sarà del tuo cielo personale o proprio di te che non avrai voglia di innamorarti. Le stelle, dal canto loro, ce la stanno mettendo tutta.

Oroscopo Branko di Gemelli: Salute

Durante questo mese, l’unico vero neo di Giove in Pesci ,vicino a Nettuno, sarà che ti renderà molto nervoso. Secondo l’oroscopo di Branko, Gemelli, a ottobre potresti soffrire qualche piccola crisi di ansia, agitazione. Faresti bene a non abusare di farmaci, sostanze eccitanti o sedative, inclusi il caffè, il ginseng e bevande simili. Non credere che gli integratori siano sempre innocui!