Oroscopo Branko Leone: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Branko per il Leone; le previsioni per ottobre 2022. Se vuoi un’anteprima esauriente sul tuo futuro, puoi leggere le anticipazioni astrologiche tratte dalla rubrica Branko e le stelle. Settembre è al capolinea e il mese di ottobre sta per partire con i suoi tradizionali colori autunnali. Cosa avranno in serbo i pianeti in amore, lavoro e salute per i segni zodiacali di terra, fuoco, aria e acqua? È giunta l’ora di scoprirlo, leggendo l’oroscopo di Branko di Leone per ottobre 2022, uno dei nomi di spicco dell’astrologia.

Oroscopo Branko Leone: previsioni ottobre 2022

Vuoi sbirciare in anticipo il tuo futuro? Leggi le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Branko di Leone per ottobre 2022. Nelle prossime righe sarai aggiornato su tutti i transiti planetari influenti e su ogni sorpresa o imprevisto che riserveranno gli astri al segno del Leone. Rilassati, siediti comodo e scopri cosa ti accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Branko ottobre 2022 per Leone: Lavoro

Caro Leone, come ti assicura l’oroscopo di Branko a ottobre la grande corsa verso il successo continuerà, sostenuto dai molti pianeti nel cielo dell’amica Bilancia e da Marte in Gemelli. È arrivato il momento più opportuno per stringere. Potrai e dovrai imparare un’accelerazione degli affari, così da concludere più cose possibili entro il 22 ottobre, giorno in cui comincia la stagione dello Scorpione. Sappi che Mercurio lavorerà per te quasi tutto il mese e dall’11 sarà in una posizione inviabile. Il pianeta favorirà la circolazione di informazioni, comunicazioni e notizie, agevolerà la firma di nuovi contratti e accordi. Non solo. Manderà anche raggi fortunati e pieni di ispirazioni a scrittori, comunicatori, giornalisti, autori, traduttori, addetti stampa. Secondo Branko, caro Leone tu dovrai cercare di stare sul pezzo, saper approfittare delle opportunità non appena busseranno alla tua porta. Lavorerai in armonia con gli altri, colleghi, soci e superiori.

Leone previsioni Branko ottobre 2022: Amore

Anche in amore e in famiglia potrai mantenere una buona armonia. Secondo l’oroscopo di Branko, Leone avrai rapporti sereni con i famigliari, il coniuge, la persona amata. Venere in buon aspetto ammorbidirà gli spigoli del tuo carattere, perché ammettiamolo, anche tu non sei perfetto! Anche le persone vicine si dimostreranno più morbide e disponibili. Il pianeta accrescerà il piacere di stare insieme. Chi è solo da tempo, o è stato Saturno a convincerti a chiudere una relazione che non ti appagava più, Venere potrà darti una mano. Farà in modo di riannodare i fili che in apparenza parevano spezzati o a trovare un nuovo amore. I giorni 1, 8, 15 e 16 ottobre saranno i più promettenti in tal senso.

Oroscopo Branko di Leone: Salute

La tua forma fisica sarà in grande ripresa, Come sostiene l’oroscopo di Branko, caro Leone, a ottobre potrai contare su un Marte rigenerante. Finalmente potrai ricominciare a praticare sport, se avevi interrotto, come piace a te, sia all’aperto che in palestra. Tornerai quanto prima fiero della tua tartaruga addominale. Martedì 25 ottobre dovrai usare cautela, però, perché ci sarà una Luna piuttosto insidiosa. Mercoledì 26 le donne in gravidanza faranno bene a stare a riposo, non sfidare questo cambio di Luna.