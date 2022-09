Oroscopo Branko Pesci: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Branko per i Pesci; le previsioni per ottobre 2022. Se vuoi un’anteprima speciale sul tuo futuro, puoi leggere le anticipazioni astrologiche tratte dalla rubrica Branko e le stelle. Settembre è al capolinea e il mese di ottobre sta per partire con i suoi tradizionali colori autunnali. Cosa avranno in serbo i pianeti in amore, lavoro e salute per i segni zodiacali di terra, fuoco, aria e acqua? È giunta l’ora di scoprirlo, leggendo l’oroscopo di Branko dei Pesci per ottobre 2022, uno dei nomi di spicco dell’astrologia.

Oroscopo Branko Pesci: previsioni ottobre 2022

Vuoi sbirciare in anticipo il tuo futuro? Leggi le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Branko dei Pesci per ottobre 2022. Nelle righe successive sarai aggiornato su tutti i transiti planetari influenti e su ogni sorpresa o imprevisto che riserveranno gli astri al segno dei Pesci. Rilassati, siediti comodo e scopri cosa ti accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Branko ottobre 2022 per Pesci: Lavoro

A ottobre avrai un cielo quasi completamente libero da ostacoli e opposizioni planetarie, se si fa eccezione per il solito Marte. Come spiega l’oroscopo di Branko, caro Pesci, il pianeta rosso riuscirà a renderti anche più determinato e grintoso, svilupperà la tua aggressività, non è detto che sia per forza un male. Finalmente riuscirai a reagire di fronte alle prepotenze altrui con decisione, senza fare male a te e agli altri. Secondo Branko, caro Pesci, faresti bene a non irritarti davanti a conti correnti in comune e proprietà di famiglia non divise, specie se sarai preoccupato per le tue finanze. Per fortuna, il resto del cielo sarà benevolo e ti aiuterà a risolvere ogni cosa con pazienza, buon senso e magari i consigli di una persona esperta. a partire dal 23 ottobre le stelle entreranno nel cielo dell’amico Scorpione e la tua vita pratica migliorerà di gran lunga. La fine del mese favorirà in special modo le trasferte, i viaggi e i contati con l’estero. Venerdì 28 ottobre Giove, il pianeta della fortuna, ritornerà da te.

Pesci previsioni Branko ottobre 2022: Amore

Marte in aspetto dissonante potrebbe aiutarti più di quanto tu creda. Secondo l’oroscopo di Branko, i Pesci più giovani, per esempio, che non riescono a staccarsi dai genitori, potrebbero finalmente andare a vivere da soli e trovare la propria autonomia. Mettere una distanza potrebbe servire anche in un matrimonio che è in crisi. Non dovrai pensare necessariamente a una separazione, ma ti farà bene difendere i tuoi spazi dalle invasioni. Se un genitore avrà bisogno della tua assistenza, potrai aiutarlo, ma fissando alcuni paletti che mettano dei limiti. Sebbene l’amore sarà litigarello per gran parte di ottobre. i sentimenti potrebbero sbocciare durante i cambi di Luna nei giorni 3, 17 e 25.

Oroscopo Branko di Pesci: Salute

Le giornate più faticose saranno quelle di giovedì 13, venerdì 14: rischierai di farti prendere da troppo nervosismo. Meglio usare molta cautela e affrontare ogni situazione con calma. Anche il 22 ottobre potresti sentirti un po’ fuori fase, accusare perfino un leggero calo fisico. Sarebbe il caso di riguardarti di più, riposare, prenotare un controllo medico, se ti farà sentire più tranquillo.