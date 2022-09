Oroscopo Branko Sagittario: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Branko per il Sagittario; le previsioni per ottobre 2022. Se vuoi un’anteprima particolare sul tuo futuro, puoi leggere le anticipazioni astrologiche tratte dalla rubrica Branko e le stelle. Settembre è al capolinea e il mese di ottobre sta per partire con i suoi bellissimi colori autunnali. Cosa avranno in serbo i pianeti in amore, lavoro e salute per i segni zodiacali di terra, fuoco, aria e acqua? È giunta l’ora di scoprirlo, leggendo l’oroscopo di Branko di Sagittario per ottobre 2022, uno dei nomi di spicco dell’astrologia.

Oroscopo Branko Sagittario: previsioni ottobre 2022

Vuoi sbirciare in anticipo il tuo futuro? Leggi le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Branko di Sagittario per ottobre 2022. Nelle prossime righe sarai informato su tutti i transiti planetari influenti e su ogni sorpresa o imprevisto che riserveranno gli astri al segno del Sagittario. Rilassati, siediti comodo e scopri cosa ti accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Branko ottobre 2022 per Sagittario: Lavoro

Il mese di ottobre sarà molto positivo per la tua professione. Come anticipa l’oroscopo di Branko, caro Sagittario, nonostante quel Marte ancora in opposizione, il lavoro procederà a gonfie vele. Dall’1 al 10 Mercurio sarà ancora un po’ ambiguo, ma influirà negativamente solo sui Sagittario nati negli ultimi giorni del segno. A partire dall’11 ottobre potrai contare sul Sole, su Venere e Mercurio! Non mancheranno le sfide, ma avrai coraggio e le risorse giuste per vincere ogni avversario. Potrai godere di alleati forti e leali e, se non ne hai ancora, potrai farteli, allargare i contatti. Quando Mercurio traslocherà nel cielo della Bilancia sarà facile avviare qualche collaborazione con persone di età molto diversa dalla tua. Se hai una questione legale in sospeso, se devi concludere un accordo, firmare un contratto, faresti bene a chiuderla entro il 27 ottobre. Dopo, il tuo protettore Giove tornerà in Pesci, in aspetto dissonante. A fine mese comincerà la stagione dello Scorpione e il tuo cielo diventerà leggermente più offuscato.

Sagittario previsioni Branko ottobre 2022: Amore

I pianeti in Bilancia rivelano che non sarai da solo nemmeno a ottobre, come denota l’oroscopo di Branko per ottobre, caro Sagittario. Il settore delle relazioni sociali, delle amicizie e dei nuovi incontri sarà fortissimo. Venere in aspetto favorevole ti renderà, se possibile, ancora più amabile e simpatico. Il tuo sorriso sarà luminoso, saprai conquistare giovani, ma anche le persone più mature. Del resto, tu possiedi per carattere la saggezza dei più grandi e l’entusiasmo degli adolescenti. Secondo il famoso astrologo Branko, Sagittario a ottobre avrai stelle positive sia per le amicizie, sia per la vita sentimentale. Chi è solo da tempo, e desidera trovare un affetto duraturo, potrà cominciare a guardarsi intorno. L’1, il 5, il 9, ma anche il 18, il 19, il 24 e 25 ottobre saranno giorni che favoriranno le nuove conoscenze.

Oroscopo Branko di Sagittario: Salute

Il settore più delicato, secondo l’oroscopo di Branko, per te Sagittario resterà la forma fisica, anche a ottobre. A partire da martedì 11 a sabato 15 ti converrà usare particolare cautela. In questi giorni dovrai avere doppia prudenza nella guida, nel praticare lo sport o nel maneggiare oggetti taglienti. Evita le distrazioni. Sarai a rischio intossicazioni alimentari, da farmaci o da alcol.