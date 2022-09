Oroscopo Branko Toro: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Branko per il Toro; le previsioni per ottobre 2022. Se vuoi un’anteprima speciale sul tuo futuro, puoi leggere le anticipazioni astrali tratte dalla rubrica Branko e le stelle. Il mese di settembre sta per chiudersi e ottobre è alle porte, con i suoi classici colori autunnali. Cosa avranno in serbo i pianeti in amore, lavoro e salute per i segni zodiacali di terra, fuoco, aria e acqua? È giunta l’ora di scoprirlo, leggendo l’oroscopo di Branko di Toro per ottobre 2022, uno dei nomi di spicco dell’astrologia.

Oroscopo Branko Toro: previsioni ottobre 2022

Vuoi sbirciare un’anteprima del tuo futuro? Leggi le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Branko di Toro per ottobre 2022. Nelle prossime righe sarai aggiornato su tutti i transiti planetari influenti e su ogni sorpresa o imprevisto che riserveranno gli astri al segno del Toro. Rilassati, siediti comodo e scopri cosa ti accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Branko ottobre 2022 per Toro: Lavoro

I raggi gentili dei pianeti che transitano nel cielo della tua amica Bilancia saranno particolarmente utili. Come spiega l’oroscopo di Branko, caro Toro, riusciranno a ammorbidire l’irruenza di Marte, quella che da un po’ di tempo cerca di renderti avventato. A ottobre ci sarà, quindi, un migliore equilibrio, potrai fare leva sul tuo buon senso per raddrizzare qualche iniziativa che stava prendendo una piega rischiosa. Urano, sempre nel tuo segno, continuerà a spingerti a mandare all’aria le abitudini consolidate per rivoluzionare la tua vita. Per fortuna, ottobre ti vedrà prendere ogni volta il controllo della tua esistenza. Tienilo a mente a fine mese e a inizio novembre, le stelle andranno in Scorpione. Un segno molto eccitante che ti fa girare la testa e perdere il controllo di te stesso. Il 5 ottobre dovrai fare attenzione ad alcuni concorrenti agguerriti, mentre il 12 il cielo ti aiuterà a fare notevoli progressi.

Toro previsioni Branko ottobre 2022: Amore

A ottobre l’amore sarà affettuoso, quotidiano, caratterizzato da gesti semplici e abitudine radicate e questo ti farà molto piacere. Forse, in alcuni casi, secondo l’oroscopo di Branko, caro Toro, potresti sentirti timido e impacciato nei primi approcci, se sei solo e in cerca di affetto. Basterà solamente un cenno di incoraggiamento e subito saprai scioglierti. Secondo l’astrologo Branko già il 3 ottobre potresti imbatterti in un incontro importante o il 9, quando ci sarà una bellissima Luna a illuminarti. Molto presto potrebbe irrompere nella tua vita una persona capace di allargare le tue vedute, ispirarti nell’arte o per i tuoi ideali, indicarti nuovi orizzonti.

Oroscopo Branko di Toro: Salute

Come avverte l’oroscopo di Branko, Toro, dopo il 23 ottobre ti occorrerà un supplemento di cautela per la forma fisica. Certo, Marte non è in aspetto contrario, ma rimane quel Saturno, e l’abbinamento Venere-Sole, e poi Mercurio t’indebolirà. Inoltre, la Luna nuova del 25 ottobre ti potrebbe provocare qualche fastidio di troppo. Dovrai avere particolare prudenza. Un consiglio che varrà doppio per le donne in gravidanza. Glicemia e pressione andranno tenute sotto controllo. In quel giorno ti converrà riposare di più, non strapazzarti troppo e rimandare impegni stressanti a una giornata più tranquilla.