Oroscopo Branko Vergine: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Branko per la Vergine; le previsioni per ottobre 2022. Se vuoi un’anteprima speciale sul tuo futuro, puoi leggere le anticipazioni astrologiche tratte dalla rubrica Branko e le stelle. Settembre è quasi al termine e il mese di ottobre sta per cominciare con i suoi incantevoli colori autunnali. Cosa avranno in serbo i pianeti in amore, lavoro e salute per i segni zodiacali di terra, fuoco, aria e acqua? È giunta l’ora di scoprirlo, leggendo l’oroscopo di Branko della Vergine per ottobre 2022, uno dei nomi di spicco dell’astrologia.

Oroscopo Branko Vergine: previsioni ottobre 2022

Vuoi sbirciare in anticipo il tuo futuro? Leggi le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Branko della Vergine per ottobre 2022. Nelle prossime righe sarai aggiornato su tutti i transiti planetari influenti e su ogni sorpresa o colpo di scena che riserveranno gli astri al segno della Vergine. Rilassati, siediti comodo e scopri cosa ti accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Branko ottobre 2022 per Vergine: Lavoro

Proprio come a settembre, anche a ottobre il Sole, Venere e poi Mercurio contribuiranno a tenere a bada quel Marte aggressivo nel segno dei Gemelli. Come spiega l’oroscopo di Branko, cara Vergine, la stagione della Bilancia ti regalerà equilibrio e rafforzerà il tuo senso pratico. Inoltre, riuscirà a esaltare il tuo gusto, ti susciterà la voglia di abbellire casa e migliorare il tuo look. E mai come a ottobre sarà utile occuparti di te stesso. Secondo il popolare astrologo di RDS Branko occuparti di te ti aiuterà a gestire meglio la tua ansia. In giornate come l’1, il 7, il 14 e il 28 ottobre potresti essere assalito da alcuni momenti di tensione nervosa, di apprensione. Mercurio ti suggerirà buone idee, ti aiuterà a trattare, comprare, vendere, contrattare e convincere. Giove in Ariete fino al 27 favorirà le entrate e ti permetterà, quanto meno, di pareggiare i conti.

Vergine previsioni Branko ottobre 2022: Amore

O ottobre sarà importante mantenerti in forma. Secondo l’oroscopo di Branko, cara Vergine, una buona forma fisica influirà particolarmente sugli affari e sui legami affettivi. La tua vita sentimentale non registrerà troppi disturbi, ma sappi che le giornate più belle saranno quella a fine mese, quando il Sole e Venere traslocheranno nel segno dello Scorpione. Dal 23 ottobre le relazioni amorose saranno più intense, in particolare modo il matrimonio. Il 25 ottobre la Luna nuova ti farà gli occhi dolci. Un incontro intrigante potrebbe capitare il 29, il 30 o il 31 del mese. I cuori solitari faranno bene a prepararsi!

Oroscopo Branko di Vergine: Salute

Nelle giornate dell’1, 7, 14 e 28 come ti invita a fare l’oroscopo di Branko cara Vergine faresti bene a controllare la tua salute. I controlli preventivi sono importanti e ti rassicurano sul tuo stato psicofisico:”mens sana in corpore sano”. Dovresti sfruttare le prossime settimane per stabilire una routine di salute, fatta di cibo sano, attività fisica adeguata alla tua età e alle tue condizioni generali, brevi viaggetti o gite in mezzo alla natura. È una routine che dovresti rispettare per tutto il resto dell’anno, finché Marte sarà contrario, ma alla fine vedrai ti piacerà seguirla!