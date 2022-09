Oroscopo Paolo Fox Acquario: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per l’Acquario; le previsioni per ottobre 2022. Settembre sta per giungere al termine e gli appassionati dell’astrologia e dello zodiaco sono curiosi di scoprire cosa riserveranno i pianeti a ottobre. Puntuale, come ogni mese, Paolo Fox, l’astrologo più amato dagli italiani, fiore all’occhiello della trasmissione I Fatti Vostri su Rai2, preannuncia il futuro di ogni segno per amore, lavoro e salute. Vuoi un’anteprima sulla tua vita futura? Leggi le anticipazioni astrali per l’Acquario tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per ottobre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: previsioni ottobre 2022

Vuoi scoprire in anteprima le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di Acquario per ottobre 2022? Ti trovi sulla pagina giusta. Nelle prossime righe sarai aggiornato sui movimenti planetari influenti e su ogni sorpresa che avranno in serbo i pianeti per il segno dell’Acquario. Siediti comodo e scopri cosa accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2022 per Acquario: Lavoro

Con ottobre nasceranno nuovi interessi, diverse passioni. Finalmente ti sentirai meglio e avrai le idee più chiare sul cammino da percorrere, grazie a Sole, Marte e Venere in aspetto armonico. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, caro Acquario, le prossime settimane saranno utili per comprare o vendere qualcosa, discutere del patrimonio di famiglia, risolvere faccende rimaste aperte. Le stelle sosterranno chi vorrà emergere, farsi notare. Nuove conferme per chi ha una propria attività. Interessante venerdì 7 ottobre. Se vorrai avanzare una richiesta, fare un proposta, dovresti approfittare di giorni come il 13, il 14 e il 24. Nelle prossime settimane, come prevede Paolo Fox, potrebbero arrivare nuovi incarichi, commissioni, richieste. A partire dal 24 fino al 31 ottobre potresti vivere un fastidioso rallentamento, forse dovuto al fatto che ti sentirai un po’ affaticato o nervoso. Tra martedì 25 e giovedì 27 faresti bene a farti scivolare le cose addosso e non arrabbiarti inutilmente.

Acquario previsioni Paolo Fox ottobre 2022: Amore

In ottobre, garanzie a un ritrovato benessere generale, anche l’amore ne gioverà. Se in passato ci sono state difficoltà, riuscirai a superarle. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per te Acquario, a partire dal 10 di ottobre, sarà previsto un cambio di rotta importante. Sarà possibile sposarsi, andare a convivere, comprare casa. Chi sta portando avanti una relazione traballante potrà recuperarla oppure deciderà di chiuderla e guardare altrove. La parte centrale del mese favorirà i nuovi incontri, ma tu dovresti sforzarti di mollare un po’ della tua diffidenza. Questo cielo ti permetterà di notare con più chiarezza anche le mancanze e i punti deboli del tuo rapporto di coppia, per risolverli. Il 26 ottobre sarà una giornata che metterà in discussione le storie profondamente in crisi da tempo: occorrerà doppia prudenza. Entro la fine del mese sarà facile che avrai tagliato tutti i rami secchi, che non sono più utili nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox di Acquario: Salute

Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Paolo Fox, caro Acquario, a ottobre 2022 dovresti cercare di riportare nella tua esistenza la serenità che ti è mancata finora. Avrai stelle molto buone fino al 23, poi ci sarà un cielo che lascerà alquanto a desiderare. Se hai un fastidio fisico da risolvere, meglio agire entro il 21 del mese. Il 24, 25 e 26 dovresti stare alla larga dai rischi e da circostanze stressanti. Possibili mal di testa, agitazione interiore. Sii prudente e prova a rilassarti di più.