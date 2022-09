Oroscopo Paolo Fox Bilancia: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per la Bilancia; le previsioni per ottobre 2022. Il mese di settembre sta per finire e gli amanti dell’astrologia e dello zodiaco sono curiosi di sapere in anticipo cosa riserveranno le stelle a ottobre. Puntuale, come ogni mese, Paolo Fox, l’astrologo più seguito dagli italiani, ospite fisso della trasmissione I Fatti Vostri su Rai2, preannuncia il futuro di ogni segno per amore, lavoro e salute. Vuoi un’anteprima sulla tua vita futura? Leggi le anticipazioni astrali per la Bilancia tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per ottobre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: previsioni ottobre 2022

Vuoi scoprire in anteprima le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di Bilancia per ottobre 2022? Ti trovi sulla pagina giusta. Nelle prossime righe sarai aggiornato sui transiti influenti e su ogni sorpresa che avranno in serbo i pianeti per il segno della Bilancia. Siediti comodo e scopri cosa accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2022 per Bilancia: Lavoro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox per te, Bilancia, ottobre 2022 ti offrirà molte ghiotte occasioni da non perdere. L’ingresso di Venere nel segno ti renderà più disponibile, aperto e affascinante. Chissà che dopo il 14 non ti capiti una novità interessante! Sarai più focalizzato e produttivo nel lavoro. Certo, Giove ancora in opposizione potrebbe crearti ancora dei pensieri riguardo i soldi, ma se hai un progetto in sospeso, cerca di portarlo a termine. Le prossime settimane saranno particolarmente promettenti per i nati in Bilancia più creativi, come sostiene l’astrologo Paolo Fox, per chi lavora in proprio. Le stelle aiuteranno ad avviare nuovi progetti interessanti in vista del prossimo inverno. Anche chi lavora come dipendente o su commissione riuscirà ad avere vantaggi a ottobre. Intorno a martedì 25 potrebbero arrivare piccoli guadagni inaspettati. Peccato che negli ultimi tempi le uscite siano più alte delle entrate.

Bilancia previsioni Paolo Fox ottobre 2022: Amore

Con il transito di Venere nel tuo spazio zodiacale, i sentimenti acquisteranno nuova verve. Le storie d’amore, i rapporti e le amicizie che nasceranno ora potrebbero avere un futuro interessante. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Bilancia, ottobre 2022 ti regalerà incontri stuzzicanti e fine settimana piacevoli da vivere. Se si avvicineranno degli scocciatori, allontanali al più presto. Le coppie un po’ dubbiose troveranno un nuovo entusiasmo per ricominciare e concedersi una seconda chance. I single sapranno prendere decisioni giuste per loro. I nati in Bilancia che si sono divisi di recente, saranno pronti a voltare pagina. Come denota Paolo Fox, la diffidenza non sparirà del tutto dall’oggi al domani, ma crescerà la voglia di fare nuove conoscenze. Possibili discussioni riguardo i figli, i molti impegni professionali. Purtroppo, quando mancano le sicurezze economiche e materiali necessarie, tutto diventa più complicato, anche l’amore. Il cielo di ottobre promette molto bene per quel che riguarda i sentimenti: non sciuparlo, facendoti assalire dall’ansia.

Oroscopo Paolo Fox di Bilancia: Salute

Finalmente un mese che ti aiuterà a recuperare, anche a livello psicofisico. Come avverte l’oroscopo di Paolo Fox, cara Bilancia, dovrai usare cautela nelle giornate del 9 e del 10, per colpa di quel Giove opposto. Rischierai di sentirti un po’ intimorito, ansioso: cerca di fare appello a tutto il tuo coraggio! Il 24 ottobre sarà possibile incontrare le persone giuste che ti aiuteranno a superare una difficoltà. Dovresti cominciare un regime alimentare più sano, bere più acqua. A partire dal 23 potrebbero esserci tensioni nuove.