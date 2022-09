Oroscopo Paolo Fox Capricorno: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per il Capricorno; le previsioni per ottobre 2022. Il mese di settembre sta per chiudersi e chi segue l’astrologia e lo zodiaco sono smaniosi di scoprire cosa riserveranno le stelle a ottobre. Puntuale, come ogni mese, Paolo Fox, l’astrologo più amato dagli italiani, ospite fisso della trasmissione I Fatti Vostri su Rai2, preannuncia il futuro di ogni segno per amore, lavoro e salute. Vuoi un’anteprima sulla tua vita futura? Leggi le anticipazioni astrali per il Capricorno tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per ottobre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: previsioni ottobre 2022

Vuoi scoprire in anteprima le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di Capricorno per ottobre 2022? Ti trovi sulla pagina giusta. Nelle prossime righe sarai aggiornato sui transiti influenti e su ogni sorpresa che avranno in serbo i pianeti per il segno del Capricorno. Siediti comodo e scopri cosa accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2022 per Capricorno: Lavoro

Come ti invita a fare l’oroscopo di Paolo Fox, Capricorno, ottobre 2022 sarà il periodo perfetto per recuperare un rapporto di lavoro o per emergere, farti valere. A partire dal 28 del mese e fino a fine dicembre, Giove ti concederà una tregua importante. Se devi portare avanti un progetto, discutere, chiarire aspetta le giornate tra il 24 e il 31 del mese. I Capricorno dipendenti è probabile che abbiano già perso la decisione di cambiare collaboratori o gruppo nei prossimi mesi. Le stelle di ottobre ti incoraggeranno a riflettere seriamente, ma non ti offriranno ancora soluzioni concrete e immediate. In ogni caso, sarai meno preoccupato rispetto agli ultimi mesi. Quando sarai concentrato a cercare progetti, soluzioni, strade da percorrere, dovresti provare a lasciare al di fuori le preoccupazioni famigliari. Il 3 ottobre si preannuncia una giornata molto valida, mentre, secondo l’astrologo romano Paolo Fox, il giorno 17 sarai tormentato da dubbi forti. Se dovrai parlare del rinnovo di un contratto, di questioni legali o di dissapori con i soci, avrai bisogno di usare estrema cautela. Possibili ritardi nei pagamenti.

Capricorno previsioni Paolo Fox ottobre 2022: Amore

Le prime tre settimane del mese saranno contraddistinte da molte tensioni in amore: come suggerisce di fare l’oroscopo di Paolo Fox, caro Capricorno, faresti bene a mantenere la calma. Evita finché puoi di scontrarti con l’ex o con una persona che sa come metterti in difficoltà. Se ti accorgi che chi hai di fronte non fa al caso tuo, dovresti chiudere la storia all’inizio e non trascinarla inutilmente. Non intraprendere nuove sfide, perché a ottobre saranno particolarmente faticose. Dopo il 10 ottobre alcune relazioni potrebbero fare i conti con tensioni grosse. Sabato 15 e domenica 16 occorrerà la massima cautela in amore. Tieni duro! A partire dal 23 di questo mese avrai più chiarezza interiore e più disponibilità, apertura verso l’altro.

Oroscopo Paolo Fox di Capricorno: Salute

Avere il Sole, Giove e Venere in aspetto contrario ti procurerà molto nervosismo in ottobre. I primi tre weekend ti troveranno molto fiacco, fuori forma. Potresti accusare fastidi alle ossa o ai denti, ti sentirai stanco fisicamente. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Capricorno, dopo il 23 ottobre avrai la possibilità di trovare le soluzioni più efficaci ai disturbi che ti affliggeranno. Fai qualcosa per la tua enorme tensione nervosa.