Oroscopo Paolo Fox Leone: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per il Leone; le previsioni per ottobre 2022. Il mese di settembre sta per giungere al capolinea e i fanatici dell’astrologia e dello zodiaco sono ansiosi di scoprire cosa riserveranno gli astri a ottobre. Puntuale, come ogni mese, Paolo Fox, l’astrologo più amato dagli italiani, fiore all’occhiello della trasmissione I Fatti Vostri su Rai2, preannuncia il futuro di ogni segno per amore, lavoro e salute. Vuoi un’anteprima sulla tua vita futura? Leggi le anticipazioni astrali per il Leone tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per ottobre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Leone: previsioni ottobre 2022

Vuoi scoprire in anteprima le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di Leone per ottobre 2022? Ti trovi sulla pagina giusta. Nelle righe successive sarai informato sui nuovi transiti influenti e su ogni sorpresa che avranno in serbo i pianeti per il segno dell’Ariete. Siediti comodo e scopri cosa accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2022 per Leone: Lavoro

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox, Leone nel mese di ottobre potrai seminare molto bene in vista del prossimo anno. Ci saranno soddisfazioni, riconferme, avrai modo di portare a termine iniziative cominciate nei mesi passati. A partire dal 10 ottobre chiunque, anche chi era rimasto bloccato, avrà la strada in discesa. Certo, quanto otterrai dipendere da più fattori: da dove sei partito, dalle tue qualità, dall’età e competenze. Una cosa è certa: tutti i Leone si rimetteranno in moto e raggiungeranno dei traguardi, anche importanti. Non rifiutare nessuna proposta, prima di averla valutata con attenzione. Più ti darai da fare, ti metterai in gioco e più le stelle ti offriranno nuove occasioni. Lunedì 10, venerdì 14, martedì 18 e mercoledì 19 saranno da sfruttare nel lavoro, mettere nero su bianco nuove strategie da adottare. Non sottovalutare nuovi contesti professionali che finora non hai mai considerato: il successo potrebbe essere dove non immagini.

Leone previsioni Paolo Fox ottobre 2022: Amore

L’amore a ottobre ti regalerà momenti ricchi di emozione. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox tu Leone sarai protetto da Venere fino al 23 del mese. Le nuove storie potrebbero avere un percorso felice e duraturo, i pianeti faciliteranno i nuovi incontri. Chi è ancora solo dovrà sfruttare le prossime settimane e mettersi in gioco, guardarsi attorno. Approfitta delle prime tre settimane per mettere in chiaro le cose, per affrontare eventuali confronti rimasti in sospeso. Purtroppo, a partire dal 23 ottobre dovrai affrontare un calo che avrà ripercussioni in amore, nel lavoro e forse anche nella tua forma fisica. Ti occorrerà doppia prudenza nei giorni 25 e 26. Anche le coppie più felici e armoniose potrebbero risentirne! Un lite potrebbe nascere da una banalità: cerca di mantenere la pazienza. Se sei dubbioso riguardo una persona, negli ultimi giorni di ottobre, come denota l’astrologo Paolo Fox, sentirai il bisogno di chiarire. Sforzati, però, di parlare con calma, non perdere le staffe: non ne vale la pena.

Oroscopo Paolo Fox di Leone: Salute

Ottobre sarà un mese positivo per la forma fisica. L’oroscopo di Paolo Fox ti invita, caro Leone, a usare estrema cautela solamente per la settimana che va dal 24 al 31. Nasceranno polemiche, anche sterili, potresti innervosirti, anche senza una reale ragione. Gli ultimi giorni del mese ti incoraggiano a non fare passi falsi, non correre rischi inutili. Intorno a mercoledì 26 ottobre potresti accusare qualche piccolo disturbo digestivo. Cerca di rilassarti, dormire di più, non eccedere a tavola.