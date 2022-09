Oroscopo Paolo Fox Pesci: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per i Pesci; le previsioni per ottobre 2022. Il mese di settembre sta per finire e gli appassionati dell’astrologia e dello zodiaco sono smaniosi di scoprire cosa riserverà il cielo a ottobre. Puntuale, come ogni mese, Paolo Fox, l’astrologo più stimato dagli italiani, punta di diamante della trasmissione I Fatti Vostri su Rai2, preannuncia il futuro di ogni segno per amore, lavoro e salute. Vuoi un’anteprima sulla tua vita futura? Leggi le anticipazioni astrali per i Pesci tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per ottobre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: previsioni ottobre 2022

Vuoi scoprire in anteprima le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di Pesci per ottobre 2022? Ti trovi sulla pagina giusta. Nelle prossime righe sarai aggiornato sui transiti influenti e su ogni sorpresa che avranno in serbo i pianeti per il segno dei Pesci. Siediti comodo e scopri cosa accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2022 per Pesci: Lavoro

Ottobre 2022 si rivelerà un mese meno complicato di settembre, ma molto dipenderà da quanta tensione sarai riuscito a superare. Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox, Pesci, il meglio per te arriverà dal 23 ottobre in poi. Quel giorno il Sole e Venere torneranno attivi. Non si stravolgerà la tua intera esistenza, ma riuscirai a recuperare più fiducia e ottimismo. Non mancheranno le opportunità per cominciare un nuovo progetto o trasformare la tua vita professionale. Potrebbe bastare un incontro o un’intuizione per scatenare eventi importanti. Mercoledì 26 si preannuncia un giorno intrigante, ma non credere che la fortuna pioverà dall’alto, senza che tu debba metterci del tuo. Marte in aspetto contrario ti renderà ancora agitato, faticherai a mantenere la calma con qualche superiore o collega. Prudenza doppia intorno al 7! Dal 23 ottobre acquisterai una maggiore lucidità mentale, per cui se dovrai prendere decisioni grandi, ti converrà attendere la fine del mese.

Pesci previsioni Paolo Fox ottobre 2022: Amore

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, caro Pesci. ottobre sarà un mese importante per l’amore. Se hai superato le intemperie di settembre, d’ora in poi la strada sarà in discesa per quasi tutte le coppie. Ora tutto sarà più semplice da gestire, anche i problemi di soldi, le discussioni tra genitori e figli. I cuori solitari dovranno puntare sulla fine del mese, per conoscere qualcuno di interessante. Tra domenica 23 e lunedì 31 le stelle faciliteranno le nuove conoscenze. Chi è molto preso dal lavoro, dalle questioni pratiche, potrebbe sembrare più assente emotivamente, specie intorno al 7, al 13 e al 14. Per ogni scelta importante ti converrà discuterne con il partner a partire dl 23 del mese, e non prima. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 saranno le giornate più intriganti di ottobre.

Oroscopo Paolo Fox di Pesci: Salute

Ottobre sarà un mese molto impegnativo, stimolante che ti richiederà tante energie. Come indica l’oroscopo di Paolo Fox, caro Pesci, sarà facile perdere un po’ di serenità, in special modo nei primi 15 giorni del mese. Per fortuna, dal 23 ottobre avrai l’oppportunità di recuperare, sotto ogni punto di vista. Dovrai affrontare giorni molti faticosi, come l’1, il 13 e il 14: mantenere la calma e il sangue freddo sarà un’impresa ardua! Piccoli fastidi fisici tra il 24 e il 30 ottobre.