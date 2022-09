Oroscopo Paolo Fox Sagittario: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per il Sagittario; le previsioni per ottobre 2022. Settembre sta per terminare e gli appassionati dell’astrologia e dello zodiaco sono ansiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle a ottobre. Puntuale, come ogni mese, Paolo Fox, l’astrologo più amato dagli italiani, ospite fisso alla radio Lattemiele, preannuncia il futuro di ogni segno per amore, lavoro e salute. Vuoi un’anteprima sulla tua vita futura? Leggi le anticipazioni astrali per il Sagittario tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per ottobre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: previsioni ottobre 2022

Vuoi scoprire in anteprima le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di Sagittario per ottobre 2022? Ti trovi sulla pagina giusta. Nelle prossime righe sarai aggiornato sui transiti dei pianeti influenti e su ogni sorpresa che avranno in serbo i pianeti per il segno del Sagittario. Siediti comodo e scopri cosa accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2022 per Sagittario: Lavoro

A ottobre faresti bene a fare programmi ambiziosi, mettere in campo i tuoi talenti. Come ti anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, Sagittario, a ottobre Giove ti consentirà di fare nuovi progetti per il 2023. Chi ha nuovi traguardi da raggiungere, non deve per nulla al mondo, fermarsi. Sfrutta queste giornate per studiare nuove strategie, nuove mosse da compiere con la consapevolezza che il prossimo anno Saturno ti costringerà a risparmiare. Qualcuno riuscirà addirittura a vincere un nemico acerrimo, un superiore che gli aveva dato del filo da torcere. Tutti i Sagittario avranno l’occasione di recuperare: non sottovalutare nessuna idea ti balenerà in mente! Cerca, però, di non azzardare decisioni rischiose dal punto di vista economico. Quando sentirai affiorare uno strano timore, uan certa ansia sappi che sarà provocato da quel Marte ancora in opposizione. I giorni migliori, in cui converrà agire, saranno lunedì 10, martedì 18 e mercoledì 19. Le stelle agevoleranno i nuovi percorsi di studio.

Sagittario previsioni Paolo Fox ottobre 2022: Amore

In amore potrai liberarti di molte perplessità che ti hanno tormentato finora. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, caro Sagittario, ottobre 2022 sarà il mese migliore per iniziare a fare progetti di coppia relativi al 2023. Ti aspettano molte novità entusiasmanti, come un trasloco, una nuova città, un nuovo lavoro. Saranno tutti cambiamenti che faranno bene anche al tuo rapporto di coppia. Per questa ragione da qui in avanti sarà possibile risolvere anche dei problemi di coppia che prima apparivano insuperabili. Nelle rpossime settimane, come indica l’astrologo de I Fatti Vostri, potrai contare sulla complicità di Venere, Sole e Mercurio. Se ci saranno chiarimentni o confronti da affrontare, potrai farlo con facilità nei giorni tra il 17 e il 20 ottobre. Le stelle ti regaleranno nuove occasioni di incontri interessanti. Le storie che partiranno adesso potrebbero rivelarsi ricche di passionalità.

Oroscopo Paolo Fox di Sagittario: Salute

L’unico tuo cruccio rimane Marte in opposizione, per il resto avrai il favore degli altri astri. Potresti avere meno concentrazione, avrai la forza e l’energia per superre un disturbo fisico emerso nei mesi scorsi. Le prossime giornate, come denota l’oroscopo di Paolo Fox, saranno caratterizzate da una grinta particolare, dalla voglia di battagliare per vincere. Dai più attenzione alla forma fisica, cura la pelle, magari inizia una dieta disintossicante.