Oroscopo Paolo Fox Scorpione: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per lo Scorpione; le previsioni per ottobre 2022. Il mese di settembre sta per concludersi e gli appassionati dell’astrologia e dello zodiaco sono smaniosi di scoprire cosa avranno in serbo gli astri per ottobre. Puntuale, come ogni mese, Paolo Fox, l’astrologo più letto e ascoltato dagli italiani, protagonista della trasmissione I Fatti Vostri su Rai2, preannuncia il futuro di ogni segno per amore, lavoro e salute. Vuoi un’anteprima sulla tua vita futura? Leggi le anticipazioni astrali per lo Scorpione tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per ottobre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: previsioni ottobre 2022

Vuoi scoprire in anteprima le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di Scorpione per ottobre 2022? Ti trovi sulla pagina giusta. Nelle prossime righe sarai aggiornato sui transiti influenti e su ogni sorpresa che avranno in serbo i pianeti per il segno dello Scorpione. Siediti comodo e scopri cosa accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2022 per Scorpione: Lavoro

Ottobre 2022, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, caro Scorpione dovrà vederti attivo come non mai. Alcuni progetti dovranno essere revisionati e proposti entro la fine del mese. Sarà facile dover cambiare qualcosa, un ruolo o un ufficio, entro la prossima primavera, che sia cercato da te o imposto dal destino. Dovrai riconsiderare alcune collaborazioni, sarà probabile discutere in modo acceso per questioni di denaro. Purtroppo, con Urano e Saturni in aspetto contrario non ci sarà scherzare! Dovrai fare i conti con molte spese e forse dovrai divedere qualche tuo affare. Saranno settimane che inviteranno a prendere decisioni importanti, talvolta anche a doversi accontentare. Per fortuna, dal 23 ottobre il Sole raggiungerà il tuo segno e darà il via alla stagione del tuo compleanno. Potrebbero arrivare buone notizie. Chi ha dovuto chiudere un’attivitaà, avrà ancora molte spese cui fare fronte. A fine mese ti raggiungerà anche Venere e tu potrai risolvere un conflitto che ti tormentava da tempo.

Scorpione previsioni Paolo Fox ottobre 2022: Amore

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox a ottobre, caro Scorpione, potrai recuperare un po’ di serenità in amore, se nelle settimane passate hai avuto tensioni e discussioni. Chi si sarà buttato alle spalle problemi e relazioni tossiche, non vorrà tornare sui suoi passi e si sentirà decisamente meglio. Tieni duro, perché domenica 23 il Sole e Venere approderanno nel tuo segno e la tua vita amorosa migliorerà di gran lunga. Gli ultimi giorni del mese ti aiuteranno a dimenticare i tristi trascorsi e potrai perfino fare incontri intriganti. Se ce l’hai ancora con una persona che ti ha ferito in passato, faresti bene a mollare il tuo risentimento. Lascia che l’amore torni protagonista della tua esistenza e cancelli ogni tensione e inquietudine che di tanto in tanto emerge. Chi ha da poco iniziato una storia, dovrebbe togliere ogni freno inibitorio e lasciarti trasportare dalle emozioni. Dal 24 al 31 ottobre le stelle potrebbero riservarti sorprese molto belle. Se devi affrontare chiarimenti importanti, aspetta l’ultima settimana del mese.

Oroscopo Paolo Fox di Scorpione: Salute

A ottobre sarà indispensabile evitare le distrazioni e le situazioni stressanti. Basterà una piccola distrazione per avere nuovi problemi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, caro Scorpione, ti occorrerà particolare cautela a partire dal 24 di ottobre, perché potresti accusare un leggero calo fisico. Cura soprattutto la tua pelle e riposa di più. La stanchezza accumulata nel tempo potrebbe farsi sentire: sii prudente.