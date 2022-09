Oroscopo Paolo Fox Toro: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per il Toro; le previsioni per ottobre 2022. Il mese di settembre sta per giungere al termine e gli amanti dell’astrologia e dello zodiaco sono smaniosi di scoprire cosa riserveranno gli astri a ottobre. Puntualmente, Paolo Fox, l’astrologo più amato dagli italiani, punta di diamante della trasmissione I Fatti Vostri su Rai2, preannuncia il futuro di ogni segno per amore, lavoro e salute. Vuoi un’anteprima sulla tua vita futura? Leggi le anticipazioni astrali per il Toro tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per ottobre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Toro: previsioni ottobre 2022

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2022 per Toro: Lavoro

A ottobre dovrai valutare con estrema attenzione ogni nuovo progetto o richiesta. Il bisogno di guadagnare soldi potrebbe annebbiarti la mente e non farti ragionare con lucidità. Come rassicura l’oroscopo di Paolo Fox, caro Toro, a ottobre 2022 riuscirai a vedere le cose con più chiarezza. Se lavori autonomamente, ti converrebbe prendere le decisioni importanti riguardo il futuro entro e non oltre domenica 23. Gli ultimi giorni del mese saranno più complicati da gestire. Intorno al 26 potresti perfino litigare con qualcuno: meglio avere particolare prudenza! Dal 23 fino al 31 ottobre sarebbe meglio non dare retta all’istinto, ma ragionare con attenzione. La fine del mese potrebbe provocare dei contrasti con i soci o i colleghi di lavoro.

Toro previsioni Paolo Fox ottobre 2022: Amore

I primi venti giorni del mese vedranno regnare la calma piatta in amore. Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox, caro Toro, le relazioni di vecchia data non dovranno affrontare grossi ostacoli. Verso la fine del mese, però, e fino ai primi giorni di novembre, le stelle potrebbero aumentare una certa intolleranza e un po’ di tensione nervosa. Vorrai mettere una persona poco trasparente con le spalle al muro, parlare chiaramente. I giorni attorno al 26 ottobre ti troveranno particolarmente polemico e nervoso. Faresti bene a non parlare troppo, a rinviare le questioni importanti a un momento più sereno. Aspetta novembre, prima di fare scelte importanti, specie se sai che il partner non le apprezzerà. A fine mese sarà d’aiuto spegnere eventuali polemiche sul nascere. Le storie d’amore, nate di recente, che non avranno fondamenta solide, potrebbero finire entro la fine di ottobre. Fai attenzione a non scaricare sul rapporto di coppia le preoccupazioni emerse nel posto di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox di Toro: Salute

Le prime tre settimane del mese non ti provocheranno grandi problemi o stress a livello fisico. Come consiglia l’oroscopo di Paolo Fox per te, Toro, sarebbe importante sfruttare la prima metà di ottobre per recuperare energia. Nel avrai bisogno per uscire indenne dalla fine del mese, quando crescerà l’agitazione. Cura la tua postura, la schiena, un punto su cui si concentra lo stress accumulato nel tempo. Tra il 24 e il 27 ottobre ti converrà dedicarti a qualche attività rilassante, come lo yoga o la meditazione.