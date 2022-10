Giornata nazionale dell’igiene dentale: oggi nelle piazze

La Giornata Nazionale dell’Igiene dentale 2022 è il 10 Ottobre 2022. Quest’anno sono state organizzate diverse iniziative in piazza, in molte piazze italiane, che permetteranno ai cittadini di informarsi e di incontrare gli igienisti dentali per conoscere le buone pratiche dell’igiene dentale.

Il programma si estende su due weekend – anche il prossimo – e vedrà le iniziative presenti in 14 città italiane. In particolare saranno a Genova, Milano, Torino, L’Aquila, Siena e Fermo, sabato 8 ottobre; a Bari, Salerno, Osimo (Ancona), Melfi e Lamezia Terme domenica 9 ottobre; a Bolzano sabato 15 ottobre ed infine a Chioggia e Lecce domenica 16 ottobre. Scopriamo meglio cosa sarà possibile fare in questo articolo.

Sorridi alla Salute. Ecco cosa prevede la manifestazione

La manifestazione si chiama “Sorridi alla salute” e prevede dei momenti di formazione per il mantenimento della corretta igiene orale. Sono ormai tantissimi i casi nei quali è necessario prendere precauzioni ulteriori rispetto al solo corretto lavaggio dei denti con spazzolino, dentifricio, filo interdentale e colluttorio. Ad esempio in presenza di un piercing al cavo orale, o durante la gravidanza, oppure con l’avanzare dell’età.

La Giornata Nazionale dell’Igienista dentale testimonia l’impegno dei 2000 professionisti AIDI che, Regione per Regione, agiscono a favore della prevenzione e della corretta igiene del cavo orale a qualunque età anche al fine di prevenire i disturbi e ridurre l’incidenza e la complicanza di altre patologie sistemiche.

Cosa è possibile fare

Si possono incontrare i volontari dell’AIDI Associazione Igienisti Dentali Italiani sia in presenza nelle località citate, ma anche in formato digitale. È stata infatti approntata una sezione sul sito di AIDItalia, denominata “Consigli al paziente”, all’interno della quale tutti gli utenti potranno trovare info utili, buone pratiche e consigli. AIDI ha anche lanciato una APP da scaricare sullo smartphone per ricevere assistenza diretta e compilare questionari con i quali esprimere bisogni e necessità legati all’igiene del cavo orale.

Antonella Abbinante, presidente dell’AIDI, spiega così gli errori che commettiamo quando pensiamo all’igiene della bocca e dei nostri denti: “Spesso si commette l’errore di attribuire alla bocca solo un valore estetico, ovvero ‘vorrei denti bianchi, mentre in realtà la bocca rappresenta un organo fondamentale per la funzione masticatoria e la fonazione, con importanti ripercussioni sulla salute generale e sull’integrazione sociale. Esistono emergenti evidenze che legano alcune patologie del cavo orale, come la parodontite, anche all’obesità, alla sindrome metabolica, alla malattia polmonare cronico-ostruttiva, all’artrite reumatoide, a malattie croniche del rene, al deterioramento cognitivo o demenza incipiente e ad alcuni tipi di cancro”.