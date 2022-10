Allerta cimici: ecco cosa fare per allontanarle da casa

Le cimici sono tra tanti insetti che possono infestare la casa, e di certo non potevano mancare dalla lista. Questi particolati tipi di insetti sono noti per il loro colore verde o marrone, e per il celeberrimo odore. Si può comunque ricorrere a diversi rimedi, molti dei quali naturali ed economici, per allontanare queste pesti dalle nostre case.

Dove si trovano le cimici?

Le cimici possono essere trovate attaccate al bucato. Entrano da piccole fessure e sono molto brave a mimetizzarsi, tanto che molto spesso non le vediamo. La più comune è la cimice verde, ma esistono altri tipi e colori. Per non parlare della cimice dei letti – ma queste sono degne di un capitolo tutto per loro (non sottovalutate la gravità della presenza di questi succhia sangue).

Le cimici non sono dannose per l’uomo, ma lo sono invece per le piante e l’agricoltura in generale. Vediamo insieme cosa usare per allontanare da casa, partendo dalla base. Visto che le cimici entrano da piccole fessure, è necessario usare del silicone o dello stucco o nuove guarnizioni nel caso di infissi danneggiati o vecchi.

Zanzariere

Le zanzariere sono un aiuto preziosissimo per tenere lontano dagli interni non solo le zanzare, mosche e moscerini, ma anche cimici (e molti altri insetti). Le zanzariere vanno installate sulle finestre o sui balconi. Se non ne siete forniti, è una scelta che vi cambierà la vita, soprattutto nelle stagioni calde.

Quattro rimedi naturali per liberarci dall’invasione delle cimici

Passiamo a pochi, semplici rimedi naturali per tenere lontano queste piccole pesti puzzolenti.

Tea tre oil

Grazie al suo profumo intenso, terrà lontano le cimici. Si può diluire con acqua e spruzzarlo sulle soglie. Ma può anche essere utilizzato quando facciamo la lavatrice. Basta aggiungerne qualche goccia nel detersivo, profumando il bucato.

Aglio

L’aglio non manca mai in cucina, ed è anche un ottimo agente antiparassitario. Il suo odore risulta molto sgradevole per gli insetti. Soprattutto le cimici. Basta schiacciare qualche spicchio e posizionarli in alcuni angoli della casa. Schiacciando gli spicchi aiuta a sprigionare il loro forte odore.

Sapone di Marsiglia

Questo sapone delicato emana un delizioso profumo per gli umani, ma per le cimici è come un tanfo insopportabile. Dunque, si può diluire con acqua e spruzzare sugli infissi, finestre e balconi, per tenere lontane le cimici.

Menta

Le piantine della menta sono degli antiparassitari che non solo tengono lontano le zanzare, ma anche altri insetti come le cimici. Spesso si trova già a casa per utilizzarla in cucina. Proprio come per il sapone di Marsiglia, la menta ha un delizioso odore per il nostro olfatto, ma è un repellente per certi insetti. Tanto meglio per noi! Anche il basilico è un prezioso alleato per tenere lontano le cimici!