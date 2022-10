Rischio fisico per la Mandorle Sol&Mar: richiamate dai Lidl

Rischio di presenza di metalli nelle Mandorle fritte con zucchero, miele e sale di Sol & Mar: è questa la notizia che spiega il ritiro di diversi lotti di mandorle commercializzati da Lidl. La notizia è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute, il quale prosegue il suo monitoraggio sui prodotti alimentari pericolosi per le persone, in un momento in cui l’attenzione è elevatissima per il rischio di contaminazione da Listeria e per la notizia di un paio di settimane fa di avvelenamento da mandragora e stramonio negli spinaci freschi nel napoletano.

Occorre essere sempre più attenti a questo tipo di notizie e monitorare costantemente il sito del ministero della salute. Lo facciamo anche noi della redazione di Giornal.it per i nostri lettori. Andiamo a vedere nello specifico quale prodotto è stato ritirato.

Metalli nelle mandorle: il prodotto ritirato

Il prodotto ritirato è la confezione dal 150 grammi di Mandorle fritte con zucchero, miele e sale vendute col marchio Sol & Mar e commercializzate all’interno dei supermercati Lidl. Il codice identificativo del prodotto è il codice EAN 4056489256144. Il nome dell’azienda produttrice è Borges Agricultural & Industrial Nuts S.A., azienda spagnola con stabilimento a C/Flix, 29 – 43205 Reus (Tarragona) – Spagna. I lotti ritirati sono i seguenti: 1114186, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 5 aprile 2023; 1114407 con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 2 maggio 2023, 1114543, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 19 maggio 2023.

Il motivo di richiamo è la possibile possibile contaminazione da corpi estranei metallici. Si invitano i consumatori che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino. La data dell’avvenuto richiamo è il 13 Ottobre 2022, l’avviso sul sito del MinSalute è stato pubblicato soltanto il 18 ottobre 2022. L’avviso è stato pubblicato tempestivamente anche sul sito LIDL.

Nell’avviso pubblicato da LIDL viene sottolineato che il richiamo riguarda esclusivamente i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione, mentre altri prodotti venduti da Lidl Italia non sono coinvolti nel richiamo. Per ulteriori informazioni, poi, è possibile chiamare il numero verde di Lidl Italia 800480048. Inoltre l’azienda produttrice spagnola Borges Agricultural & Industrial Nuts si scusa per gli eventuali disagi arrecati.