Integratori Mycli Micro Omega 3.0 ritirati: sovradosaggio di vitamine

Alcuni integratori del marchio Mycli Micro Omega 3.0 sono stati ritirati dal mercato per sovradosaggio di vitamine, con la Vitamina A contenuta che è addirittura fuori norma di legge. La notizia è stata pubblicata ieri sul Sito del Ministero della Salute, che prosegue il suo monitoraggio sui prodotti alimentari pericolosi per le persone, in un momento in cui l’attenzione è elevatissima per il rischio di contaminazione da Listeria e per la notizia di un paio di settimane fa di avvelenamento da mandragora e stramonio negli spinaci freschi nel napoletano.

Occorre essere sempre più attenti a questo tipo di notizie e monitorare costantemente il sito del ministero della salute. Lo facciamo anche noi della redazione di Giornal.it per i nostri lettori. Andiamo a vedere nello specifico quale prodotto è stato ritirato.

Integratori ritirati: il prodotto

Gli integratori ritirati sono due tipi diversi della linea Mycli Micro Omega 3.0, quello standard e quello Suplus 24H. Per entrambi la denominazione di vendita è Micro Omega 3.0 e la ditta che li commercia è la Perlapelle SRL di Via Torricelli 24, a Villorba in provincia di Treviso. Gli integratori ritirati sono stati entrambi prodotti dalla Catalent Italy SPA, con stabilimento in Via Nettunense km 20+100 ad Aprilia, in provincia di Latina.

Il motivo di richiamo è il sovradosaggio di vitamina A e D, con la Vitamina A oltre i limiti di legge. Chiunque avesse acquistato i prodotti è invitato a sospendere l’uso degli stessi e a riportare le confezioni in proprio possesso nella sua farmacia di fiducia. La data dell’avvenuto richiamo da parte del produttore risale all’11 Ottobre 2022, l’avviso sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il 18 ottobre 2022.

I lotti interessati

Per quanto riguarda il prodotto Mycli Suplus Micro Omega 3.0 il lotto ritirato è il numero P2107043, con data di scadenza o termine minimo di conservazione al Marzo 2023. Questo prodotto si trova in confezione da 180 compresse per 280 grammi totali

Per quanto riguarda invece il prodotto Mycli Suplus H24 Micro Omega 3.0 ci sono tre lotti ritirati: i numeri U149371, U149370, 22P0068, tutti con scadenza a Febbraio 2025. Questo prodotto si trova in confezione da 180 compresse per 280 grammi totali oppure in confezione da 60 compresse per 96 grammi totali.