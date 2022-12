Influenza: come riconoscere i sintomi più frequenti

In genere, il mal di gola, un po’ di febbre, la tosse e un senso di dolore muscolare diffuso sono i sintomi classici dell’influenza. Questa è una malattia causata da un particolare virus (Orthomixovirus) che infetta l’apparato respiratorio (ovvero il naso, la gola e i polmoni) il cui contagio segue tipicamente un andamento stagionale. In Italia, ad esempio, il picco si registra generalmente tra il mese di gennaio e fine febbraio. Generalmente l’influenza si manifesta con i classici sintomi respiratori (raffreddore), che includono anche un po’ di febbre, la quale può superare anche i 38 gradi, tosse, mal di gola e malessere generale.

Dolori muscolari

Come anticipato, uno dei sintomi comuni dell’influenza sono i dolori muscolari, i quali, possono essere anche un vero e proprio campanello d’allarme. Nella maggior parte dei casi non si tratta di dolori localizzati, bensì di un dolore muscolare diffuso, accompagnato da un senso di spossatezza e di stanchezza generale. Pertanto, nel caso in cui si dovesse avvertire un dolore simile, potrebbe essere utile informarsi sulle principali cause e rimedi del dolore muscolare in modo da prevenire l’insorgenza di ulteriori sintomi.

Mal di testa

Spesso l’influenza è accompagnata da mal di testa, causata dalla febbre. Infatti, quando si manifesta la febbre, si dilatano anche i vasi sanguigni, e ciò causa una pressione maggiore nel cranio. Pertanto, in caso di influenza, spesso ci si sente la testa pesante e dolorante. Inoltre, il mal di testa può essere ancora più fastidioso quando si hanno i seni nasali e le mucose infiammate, poiché aumenta la pressione del viso e degli occhi. Per alleviare il mal di testa influenzale, è necessario ridurre la pressione del cranio ed eventualmente anche decongestionare le cavità nasali. Può essere utile un panno caldo da applicare sulle zone infiammate, oppure un panno freddo sulle tempie per ridurre la pressione sanguigna. Quando si riposa, è consigliato tenere la testa un po’ sollevata, al fine di non peggiorare la congestione nasale. Per quanto riguarda una terapia antinfiammatoria, è sempre preferibile consultare il proprio medico, che può prescrivere farmaci se lo ritiene necessario.

Stanchezza

Uno dei sintomi più comuni dell’influenza è la sensazione di stanchezza e spossatezza. Questo avviene perché il sistema immunitario consuma molta energia per combattere il virus. Inoltre, i globuli bianchi vengono “dirottati” nelle difese contro il virus, quindi non riparano più le cellule articolari e muscolari, indebolendole. In questo caso, il rimedio principale per recuperare le forze è riposare, ed evitare di mangiare cibi grassi, prediligendo alimenti energizzanti. Non bisogna, inoltre, sottovalutare l’importanza dell’idratazione del corpo: è necessario bere molta acqua ed eventualmente anche tè e tisane, per rinvigorire i muscoli.

Mal di gola

La faringite, comunemente definita “mal di gola”, è una patologia del cavo orale dovuta all’infiammazione della faringe e caratterizzata da sensazione di dolore, di bruciore, e difficoltà a deglutire. In genere, la faringite è associata all’influenza poiché è causata dal virus influenzale. Per alleviare i sintomi del mal di gola, è necessario coprire la zona interessata, riposarsi, seguire un’alimentazione equilibrata idratandosi a sufficienza. Può essere utile anche ingerire liquidi caldi, come infusi, tisane e brodo; oppure assumere del miele o caramelle balsamiche per lubrificare la gola. Gli antibiotici, nella faringite causata da virus, non sono utili. Si può, eventualmente, consultare il medico di fiducia per la prescrizione di farmaci antinfiammatori.

Tosse secca

Anche la tosse secca è uno dei sintomi più comuni dell’influenza. Si tratta di una tosse del tutto priva di espettorazione catarrale. Solitamente è frutto di patologie virali (come l’influenza stagionale appunto) e di patologie infiammatorie che interessano l’albero bronchiale e non solo. Per alleviare questo sintomo potrebbe essere utile consumare bevande e cibi caldi in modo da aiutare la gola e prevenire eventuali infiammazioni.