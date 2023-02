Modelli sedie IKEA: ecco cosa offre il colosso svedese

Sedie per ufficio IKEA, ecco le alternative che offre la compagnia svedese e quali sono le migliori sedie per ufficio targate IKEA.

Nel corso di questo articolo vi guideremo nella scelta d’acquisto dei prodotti IKEA, di modo che possiate essere in grado di scegliere il prodotto che fa maggiormente al caso vostro a seconda delle vostre preferenze e, soprattutto, delle vostre esigenze.

Quindi, dopo aver consultato sedia-ufficio.it, andiamo al sodo e addentriamoci nelle offerte di IKEA!

Ikea offre diversi modelli di sedie che possono essere scelte a seconda delle esigenze specifiche di ognuno. Che tu sia uno studente, un lavoratore o semplicemente abbia una passione o un hobby che ti fa passare diverse ore al giorno seduto alla scrivania, da IKEA potrai trovare il prodotto che fa per te!

Vediamoli tutti:

La sedia da ufficio Markus offre la possibilità di regolare l’altezza e l’angolazione della stessa per garantire una giornata di lavoro all’insegna del comfort. Progettata per durare a lungo, questa sedia è dotata di uno schienale a rete che favorisce l’aerazione.

Il meccanismo d’inclinazione è regolabile e si può bloccare in diverse posizioni, per offrire una stabilità ottimale.

La sedia girevole MILLBERGET offre comfort e funzionalità quando lavori alla scrivania.

È elegante e ampia e si integra facilmente con l’arredamento del soggiorno o della camera da letto. La tensione di inclinazione di questa sedia girevole è regolabile, così da adattare la resistenza ai movimenti e al peso di ognuno. Il pomello sotto il sedile ruota per regolare la tensione di inclinazione aumentando o riducendo la resistenza.

Ha una seduta comoda grazie alle misure ampie del sedile e allo schienale alto che offre un buon supporto alla schiena. Il sedile e lo schienale della sedia sono perforati, così l’aria può passare, raggiungere il corpo e farti sentire più comodo per l’intera giornata lavorativa. I braccioli imbottiti offrono alle braccia buon sostegno e comfort. Il design elegante e senza tempo rende la sedia girevole adatta sia allo studio che al soggiorno.

Le rotelle di sicurezza hanno un meccanismo di bloccaggio, sensibile alla pressione, che tiene ferma la sedia quando ti alzi e si sblocca automaticamente quando ti siedi.

Facile da montare, il tessuto rivestito morbido e resistente è facile da tenere pulito.

Flintan sedia da ufficio IKEA

La sedia per ufficio IKEA Flintan ha un meccanismo d’inclinazione che adatta automaticamente la resistenza al tuo peso e ai tuoi movimenti.

Lo schienale alto e la forma incurvata della sedia assicurano un buon sostegno lombare, evitando di affaticare la schiena e garantendo un ottimo comfort. Offre una seduta confortevole grazie all’altezza regolabile e la stabilità viene incrementata grazie alla possibilità di bloccare la funzione di inclinazione quando lo schienale è in posizione verticale. La fodera è facile da tenere pulita poiché è asportabile e lavabile in lavatrice. Le rotelle di sicurezza sono rivestite in gomma e scorrono dolcemente su tutti i tipi di superfici. Inoltre hanno un meccanismo di bloccaggio, sensibile alla pressione, che tiene ferma la sedia quando ti alzi e si sblocca automaticamente quando ti siedi. E’ coperta da 10 anni di garanzia.

Renberget sedia da ufficio IKEA

Comoda, leggera e facile da spostare, la sedia da ufficio IKEA Renberget offre una seduta confortevole grazie all’altezza regolabile.

La forma dei braccioli migliora il comfort, mentre il meccanismo frenante delle rotelle mantiene la sedia in posizione quando ti alzi per poi liberarla quando ti risiedi. La tensione di inclinazione di questa sedia girevole è regolabile, così puoi adattare la resistenza ai tuoi movimenti e al tuo peso. Il pomello sotto il sedile ruota per regolare la tensione di inclinazione aumentando o riducendo la resistenza. La cucitura sullo schienale conferisce alla sedia un aspetto elegante e pulito.