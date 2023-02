Maurizio Costanzo: età morte, cause, carriera, patrimonio, moglie e figli

Vera e propria “colonna” della televisione ma più in generale del mondo dello spettacolo italiano e dell’informazione, Maurizio Costanzo è venuto a mancare all’età di 84 anni il giorno 24 febbraio 2023. Maurizio Costanzo è stata una delle figure maggiormente poliedriche e prolifiche del piccolo schermo ma ha anche avuto un’importante ruolo nella formazione artistica e professionale di svariate personalità.

Maurizio Costanzo: età morte, cause, carriera

Maurizio Costanzo è nato a Roma il 28 agosto 1938, da una coppia di origini abruzzesi, precisamente di Ortona.

Appassionato di notizie e giornalismo fin da ragazzo, dopo aver ottenuto il diploma di ragioneria decide di diventare giornalista, inizialmente come assistente di quotidiani come Paese Sera oltre che con altre testate e con il Sorrisi e Canzoni, iniziando a sviluppare una intensa attività radiofonica, dapprima come autore e poi come conduttore.

Il decennio successivo “debutta” in tv anche in questo caso come autore, diventando una figura importante nelle vesti di conduttore di vari format come Bontà loro (1976-1978), Acquario (1978-1979), Grand’Italia (1979-1980) e Fascination, che saranno la base del suo più grande successo, il Maurizio Costanzo Show, il più longevo format televisivo del nostro paese, che sarà utilizzato come “trampolino di lancio” per tantissimi personaggi sia dello spettacolo ma anche attivi in altri ambiti.

Ha sempre detto di essere afflitto da una sola vera malattia, il superlavoro, anche se erano noti da qualche tempo problemi cardiaci.

Patrimonio, moglie e figli

Difficile quantificare il patrimonio economico di Costanzo, attivo per oltre mezzo secolo, ma secondo le stime si parla comunque di svariati milioni di euro.

Ha avuto una vita sentimentale non banale, sposato per la prima volta con la fotoreporter Lori Sammartino, mentre il decennio successivo ha sposato Flaminia Morandi, dalla quale ha avuto due figli, Camilla e Saverio, quest’ultimo divenuto regista.

Dall’89 al 1995 è stato legato a Marta Flavi, poi è divenuto il consorte di Maria De Filippi, con la quale ha adottato un bambino nel 2000.