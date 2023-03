Biancospino: fiori, foglie frutti, habitat e proprietà

Il biancospino è una pianta della famiglia delle Rosaceae diffusa in tutta l’Europa, nel Nord Africa, nell’Asia occidentale. Il suo habitat naturale è rappresentato dalle aree di boscaglia e tra i cespugli, in terreni prevalentemente calcarei.

E’ conosciuto anche per le sue proprietà benefiche che rendono il biancospino molto usato anche come medicinale naturale.

Biancospino: fiori, foglie e frutti

L’arbusto del biancospino può raggiungere un’altezza che varia tra i 50 centimetri e i 6 metri ed il fusto è ricoperto da una corteccia di colore grigio. I rami giovani sono dotati di spine che si sviluppano alla base dei rametti brevi. Sono i rametti spinosi, che in primavera si rivestono di gemme e fiori.

Le foglie variano tra i 2 e i 6 centimetri, hanno il picciolo e sono a forma di rombo, mentre i fiori si raggruppano in corimbi che ne possono contenere tra i 5 e i 25, infine i petali di colore bianco-rosato hanno una lunghezza tra i 5 e 6 millimetri.

La fioritura del biancospino avviene nel mese di marzo, mentre tra aprile e maggio c’è quella dei frutti, i quali maturano tra settembre e ottobre. Questi frutti hanno una forma ovale, sono circa di 1 centimetro e al loro interno contengono un grande nocciolo.

Questi frutti non vengono quasi mai mangiati, ma al massimo usati per comporre marmellate gelatine o sciroppi, anche se in molti preferiscono lasciarli sull’arbusto come decorazione, perchè resistono anche tutto l’inverno.

Proprietà benefiche

Come già accennato il biancospino ha anche molteplici proprietà benefiche che lo rendono un medicinale naturale. E’ un antiossidante naturale, aiuta il cuore e la circolazione, calma gli stati d’ansia, promuove la digestione, e favorisce il sonno.

Può essere usato sotto forma di infusi, tisane, decotti, tintura madre e macerati glicerici, ma è anche apprezzato in cosmesi e usato per la preparazione di creme per la pelle grassa o acneica.