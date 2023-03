Come curare la camelia in vaso e giardino: ecco i consigli

La coltivazione della camelia è diffusa in tutta Italia sebbene, essendo una pianta subtropicale, ami le estati piovose e gli inverni asciutti. Il vantaggio di avere questa pianta è la sua grande resistenza al freddo che comunque le permette di sopravvivere agli inverni umidi e rigidi del nostro Paese e quindi anche la cura diventa più semplice.

La fioritura della camelia è in genere primaverile, ma esistono anche varietà i cui fiori sbocciano in autunno inoltrato.

Come curare la camelia in vaso

Per curare la camelia in vaso nel modo migliore basta utilizzare un terriccio acido; inoltre, non amando i ristagni d’acqua, è importante arricchire il terreno con della sabbia e della ghiaia sul fondo e svuotare spesso il sottovaso, soprattutto dopo piogge intense.

La camelia in vaso va sistemata in una zona di penombra, perchè se viene colpita dal sole forte dell’estate vedrà le sue foglie bruciarsi.

In inverno non va spostata in casa, ma messa in una riparata del balcone o del terrazzo in caso di forte gelate, che potrebbero seriamente danneggiarla.

Come curare la camelia in giardino

Come per la camelia in vaso, anche la pianta coltivata in giardino preferisce terreni acidi e non argillosi, dato che potrebbero trattenere l’acqua e causare marciumi dell’apparato radicale. Anche per la coltivazione della camelia in giardino si dovrà scegliere una posizione di penombra, meglio ancora se protetta dalle foglie di qualche grande albero.

Per non mettere in pericolo la pianta durante i freddi inverni, essa andrà piantata in un’area riparata dal vento e dalle correnti d’aria.

Le innaffiature della camelia durante l’estate devono essere sempre regolari, mentre possono essere meno frequenti in inverno, quando ormai l’acqua piovana dovrebbe essere sufficiente a garantire la giusta irrigazione.

Come si può capire prendersi cura di una pianta di camelia non è tanto complicato, basta solo seguire questi piccoli ma importantissimi consigli.