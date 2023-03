La magnolia è un albero da fiore molto apprezzato per la sua fioritura primaverile o estiva e per il suo aspetto sempre grazioso, adatto a giardini di tutte le dimensioni.

I suoi fiori sono di diversi colori che vanno dal rosa al viola al giallo e hanno come caratteristica quella di essere molto profumati.

E’ una pianta che può vivere fino a 200 anni e può raggiungere i 30 metri di altezza, proprio per questo bisogna sapere dove e soprattutto quando piantarla.

Quando si pianta la magnolia? Questo il periodo migliore

La magnolia è ormai coltivata in moltissime regioni italiane, ma è una pianta che preferisce un clima mite e temperato.

Il periodo per piantarla cambia proprio a secondo delle regioni, infatti al nord ad esempio, è consigliabile piantare la magnolia a fine primavera, in modo da permettere alla pianta di stabilirsi prima dell’arrivo dell’inverno.

Diverso il discorso se vi trovate nelle regioni meridionali, perchè lì è possibile piantare la magnolia anche in estate, anche se in questo caso è importante fare attenzione a fornirle sufficiente acqua durante la fase di stabilizzazione.

Consigli per una buona coltivazione

Il periodo per piantare la magnolia dipende anche dalla sua varietà, infatti se si vuole piantare quella decidue, cioè quella che vede cadere le proprie foglie in autunno, allora in genere è consigliabile dove il clima è più mite piantarla nel tardo autunno o in inverno, mentre dove il clima è più freddo bisogna farlo all’inizio della primavera. A seconda del clima in questi periodi la magnolia è dormiente.

Il discorso cambia se si vuole piantare la magnolia sempreverde, poichè questa varietà va piantata ovunque ad inizio primavera.

E’ giusto ricordare che il freddo e il gelo possono rovinare l’albero di magnolia, quindi scegliete il posto dove piantarla anche in base a questo fattore, perchè la pianta ha bisogno di protezione dagli eventi climatici.