Cosa fare con i bulbi di giacinto dopo la fioritura? Ecco la risposta

I fiori di giacinto ammaliano con la loro bella fioritura e il loro aroma per una media di 2 settimane, e con una cura adeguata, è possibile ottenere la piena fioritura da fine aprile ai primi di giugno. Più specificamente, i giacinti con fiori blu e viola sono i primi a fiorire, e poi si aprono le varietà rosa, rosse, bianche e lilla. I giacinti crema, gialli e arancioni fioriscono per ultimi.

La durata della fioritura del giacinto dipende dalla varietà e dalle condizioni climatiche. Se il clima è caldo e umido, allora la pianta continua nel suo percorso di fioritura aggiungendo sempre più fiori, prolungando così il tempo di fioritura del giacinto. Ma non appena il giacinto svanisce, inizia una fase molto importante e cioè la crescita e la formazione del bulbo.

Cosa fare con i bulbi di giacinto dopo la fioritura in casa?

Il luogo deve avere un basso tasso di umidità e c’è bisogno che l’aria possa circolare, questo è un fattore molto importante.

Ad agosto, i bulbi di giacinto devono essere piantati nel terreno per l’inverno, quindi si possono coltivare in vaso solo entro un certo periodo, altrimenti potete forzare la fioritura a fine inverno o inizio primavera, in questo caso dopo essere la fioritura le foglie moriranno ed il bulbo diventerà dormiente.

I bulbi si possono tenere in un vaso e aspettare che fioriscano di nuovo in primavera. Se scegliete di lasciarli nel vaso, dovranno essere annaffiati regolarmente.

Assicuratevi sempre che le foglie muoiano prima di smettere di annaffiare. Una volta che le foglie sono morte, il bulbo diventa dormiente e si può smettere di annaffiare fino all’autunno. Se vivete in un clima freddo, potreste voler conservare i bulbi in un luogo fresco per l’inverno.

Rispettando queste facili regole avrete ogni anno in casa dei giacinti profumati che vi faranno amare sempre di più questa pianta.