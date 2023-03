Dove posizionare la camelia in giardino? Questo il posto migliore

La camelia è un arbusto denso con fogliame brillante. Offre fiori luminosi e a fioritura lunga e funge da base popolare e piante esemplari. Il trucco per far crescere una pianta di camelia senza troppi sforzi è piantarla correttamente.

Quando si pianta la camelia

La camelia è una pianta sempreverde che produce fiori sia durante l’inverno che ad inizio primavera, anticipando tutte le altre piante che si possono avere in giardino.

Ci sono migliaia di varietà tra cui scegliere, con fiori bianchi, rosa o rossi, che possono essere singoli o doppi. Le loro foglie lucenti e sempreverdi hanno un bell’aspetto tutto l’anno.

Qualunque sia la varietà che si sceglie bisogna sapere che servono le migliori condizioni di terreno per questa pianta, che ama crescere in terreni tendenzialmente acidi.

La camelia va piantata in autunno quando può godere di un terreno ancora caldo e le radici hanno il tempo di stabilizzarsi prima della stagione invernale.

Dove posizionare la camelia in giardino

Queste piante vanno posizionate in giardino in una zona piena di ombra, meglio se in questa zona il sole non batte di primo mattino, perchè i raggi del sole possono seccare rapidamente i boccioli che si stanno sviluppando.

Essendo una pianta da bosco non si adatta in un luogo soleggiato esposto verso sud.

Scegli un luogo riparato: le camelie non prosperano in luoghi esposti e ventosi.

Come coltivarla

Va scavata una buca alla stessa profondità della zolla, quindi va aggiunto qualche centimetro di terra che serve a diminuire di poco la profondità.

Ricordatevi che quando la pianta va inserita nella buca, la parte superiore della zolla deve essere un poco sopra il livello della terra che è intorno.

Ora si riempie il buco inclinando lo sporco di riempimento fino alla parte superiore della zolla della radice senza coprirla.

Infine bisogna pacciamarla leggermente.