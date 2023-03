Il biancospino è un piccolo alberello appartenente alla famiglia delle Rosaceae.

Cresce spontaneo ed ha come caratteristiche rami spinosi con fiori di colore bianco rosati e dei piccoli frutti che diventano rossi quando si avvicina la fine dell’estate.

E’ presente ormai in tutta l’Italia anche se il suo habitat naturale sono i prati e i boschi.

Oltre ad essere una pianta ornamentale il biancospino è usato anche in medicina, infatti dalle sue gemme si ottiene il gemmoderivato, un prodotto in gocce dall’azione rilassante e che favorisce la funzionalità dell’apparato cardiovascolare.

Per fare in modo che questa sostanza si possa ottenere bisogna raccogliere le gemme della pianta ad inizio primavera e messe a macerare in acqua, alcool e glicerina.

Il biancospino combatte l’ansia? Ecco cosa devi sapere

Il biancospino è da sempre considerata una pianta protettiva dell’apparato cardio-vascolare e rilassante generale.

In particolare il gemmoderivato agisce a livello cardiovascolare, favorendo la regolarità della pressione e del battito cardiaco.

Efficace soprattutto se i disturbi a carico dell’apparato cardiovascolare sono di origine nervosa.

Il biancospino svolge un’importante azione calmante, è utile per alleviare l’emotività, la tensione, il nervosismo e tutti gli effetti negativi che lo stress può provocare sull’organismo, soprattutto l’ansia. E’ consigliato anche alle persone che fanno fatica a dormire.

Quando assumerlo

La quantità consigliata è di 60 gocce, in un po’ d’acqua, per 2 volte al giorno, preferibilmente dopo i pasti. Ottima l’associazione con il Gemmoderivato (Soluzione Idrogliceroalcolica) di Olivo, oppure con il Gemmoderivato (Soluzione Idrogliceroalcolica) di Tiglio.

E’ una pianta sicura, infatti non sono segnalati effetti secondari tossici alle dosi indicate.

Tuttavia, per sicurezza, è sconsigliato l’uso in gravidanza e durante l’allattamento. Inoltre tra le controindicazioni c’è anche quella di non assumerlo insieme a farmaci ipotensivi per possibile sommazione dell’effetto.

Il biancospino è quindi un ottimo alleato contro lo stress e l’ansia ed il suo gemmoderivato lo rende un medicinale naturale, quindi avere questa pianta è un bene per tutti.