La forsizia è una pianta di origine orientale con una varietà europea di origine balcanica, che fa parte della famiglia delle Oleaceae, diffuse oggi in tutti i continenti.

Si tratta di una pianta arbustiva che se coltivata in giardino può raggiungere fino i tre metri di altezza. E’ ricca di foglie e con la fine dell’inverno sbocciano i primi fiori che hanno come caratteristica del colori forti.

Il nome della forsizia è stato dato in onore del botanico William Forsyth, uno dei fondatori della Royal Horticultural Society, associazione di origine ottocentesca.

Come si coltiva

La forsizia è un arbusto rustico, di facile coltivazione. Non necessita di particolari cure perché la sua fioritura genuina si sviluppa col sole, in maniera del tutto naturale.

Ecco perchè la mano dell’uomo non deve essere molto aggressiva su questa pianta, che sa curarsi quasi completamente da sola, infatti è un errore da non commettere quello di potarla in inverno, ma a fine estate dopo la fine della fioritura, che si ha col primo caldo con i nuovi arbusti che fioriscono sui rami giovani spontaneamente.

Va ricordato che la forsizia ha bisogno di un terreno ricco e drenato.

La forsizia non fiorisce? Ecco il motivo

Alcuni dei motivi che possono danneggiare questa pianta li abbiamo già elencati, ma un fattore determinante per coltivare al meglio la forsizia è l’irrigazione.

La forsizia cresce in giardino con una caratteristica forma cespugliosa, ha bisogno di sole e non fiorisce ottimamente nelle zone in cui non filtrano i raggi solari.

Per queste ragioni, non bisogna irrigarla troppo, ma solo quando il terreno è asciutto, soprattutto non vanno creati ristagni d’acqua, perchè in un ambiente naturale la pianta cresce col ritmo delle piogge, quindi l’irrigazione va compiuta solo in periodi nel quale la siccità è molto prolungata.

Seguendo queste piccole regole avrete la forsizia in salute e sicuramente fiorirà in modo splendido.